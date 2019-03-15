Спорное учение о воздействии на психику методом НЛП преподнесут молодежи Бердска

16 марта в 11:00 часов в Молодёжном центре «Открытое пространство на Комсомольской» (ул. Комсомольская, 23, вход с торца) в Бердске состоится бесплатный семинар «Исследование рубежей психики». Как сообщили в городском отделе по делам молодежи, бердчане смогут познакомиться со своим внутренним потенциалом и новыми направлениями современной психологической науки.

В чем ключ к главным загадкам психики? Какие ресурсы психики уже объяснены современной наукой? Как найти доступ к своим глубинным способностям и использовать его для решения повседневных задач? В нашей жизни есть множество факторов, которые влияют на наше самочувствие, мировосприятие, способность контактировать с людьми и достигать свои цели.

На семинаре будут разобраны такие направления современной психологии, как:

— интенсивные интегративные психотехники;

— современные техники самопрограммирования;

— НЛП-технологии моделирования состояний и навыков;

— методы телесно-ориентированной психологии.

— семинар проводит сертифицированный НЛП-Мастер, специалист по телесно-ориентированной и интегративной психологии Алексей Недозрелов.

Справка

Неролингвистическое программирование — это технология воздействия на подсознание с целью изменения субъективной картины мира, мышления, поведения, установок и убеждений. Нейролингвистическое или нейросемантическое программирование одно из спорных направлений в психологии, которое, как считается, одинаково может принести как пользу, так и вред из-за манипулятивного вмешательства и корыстных соображений того, кто воздействует.

Специалист по нейролингвистическому программированию или мастер НЛП – так звучит специальность, которой обучают на курсах НЛП. Нейролингвистическое программирование преподается в институте НЛП в Москве.

Нейролингвистическое программирование как технология воздействия в отличие от гипноза не вводит человека напрямую в транс, а с помощью техник подстройки удается получить доступ к бессознательному. НЛП опирается на 3 метода воздействия на человека. НЛП – метод прагматичный и основан на убеждении мастеров НЛП, что в любой из сфер жизнедеятельности есть успешные люди, хотя бы один человек, и из этого следует, что копируя его поведение, шаги, можно стать таким же успешным, передает kak-bog.ru.