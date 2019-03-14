Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Они пообщались с политиком от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Шутники пообещали Гуайдо поддержку. Запись «переговоров» опубликована на YouTube.

«Швейцария на протяжении многих лет проводила политику нейтралитета. Но в контексте вашего кризиса мы не можем оставаться безразличными», — отметил в разговоре «Маурер».

Хуан Гуайдо в ответ заявил, что уже определился с кандидатурой посла Венесуэлы в Швейцарии. Он также отметил важность совместной работы со швейцарским руководством, которое контролирует работу банковского сектора.

Речь также пошла о банковских счетах действующего президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Пранкеры от имени швейцарского лидера предложили заморозить активы Мадуро, указав, что для этого потребуются основания.

«Да, необходимо изыскать возможность заморозить данные счета», — согласился Гуайдо.

Пранкеры поинтересовались, собирается ли Хуан Гуайдо в перспективе пересмотреть отношения Венесуэлы с Россией и Китаем, которые оказывают поддержку правительству Мадуро. «Да, мы постараемся пересмотреть все дипломатические отношения», — заверил оппозиционер.

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