Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Они пообщались с политиком от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Шутники пообещали Гуайдо поддержку. Запись «переговоров» опубликована на YouTube.
«Швейцария на протяжении многих лет проводила политику нейтралитета. Но в контексте вашего кризиса мы не можем оставаться безразличными», — отметил в разговоре «Маурер».
Хуан Гуайдо в ответ заявил, что уже определился с кандидатурой посла Венесуэлы в Швейцарии. Он также отметил важность совместной работы со швейцарским руководством, которое контролирует работу банковского сектора.
Речь также пошла о банковских счетах действующего президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Пранкеры от имени швейцарского лидера предложили заморозить активы Мадуро, указав, что для этого потребуются основания.
«Да, необходимо изыскать возможность заморозить данные счета», — согласился Гуайдо.
Пранкеры поинтересовались, собирается ли Хуан Гуайдо в перспективе пересмотреть отношения Венесуэлы с Россией и Китаем, которые оказывают поддержку правительству Мадуро. «Да, мы постараемся пересмотреть все дипломатические отношения», — заверил оппозиционер.
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Молодцы, Вован и Лексус, макнули рожей в грязь этого американского наймита!
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Не смешно, эти фсбшныйе клоуны уже перешли все границы здравого смысла, впрочем, удивляться давно уже нечему. ФСБшные пранкеры, фабрика кремлебодов Пригожина, какое ещё дно пробьет Путин?
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На то они и пранкеры, чтобы переходить любые границы и срывать маски с разных козломордых!
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А почему эти два деятеля ни разу не позвонили действующему высокопоставленому политику РФ.
Позорное явление современной пропаганды.
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Сам позвонить не пробовал?!
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Звонить своему работодателю? Не за это им деньги из бюджета платятся.
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Гуайдо — обычный паразит. Очередной от Штатов. Не понятно, почему от таких кукол поросята аж визжат?
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Да ладно, завтра про эту тупую шутку, все забудут.Будем ждать новых разоблачений среди мировых злодеев. Возможно поможет мой совет Вовану и Жигулю( так патриотичней) позвонить в белый дом и сказать «Трамп дурак!» и трубку положить Вот хохма та будет.!!!!!!!!
Россия,Россия,Россия!
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