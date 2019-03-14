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Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Вован и Лексус пообщались с политиком от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Шутники пообещали Гуайдо поддержку, а тот — пересмотреть отношения с Россией.(ВИДЕО)

14.03.2019 Фото: Reuters 8 коммент.
 
Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Хуан Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Они пообщались с политиком от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Шутники пообещали Гуайдо поддержку. Запись «переговоров» опубликована на YouTube.

«Швейцария на протяжении многих лет проводила политику нейтралитета. Но в контексте вашего кризиса мы не можем оставаться безразличными», — отметил в разговоре «Маурер».

Хуан Гуайдо в ответ заявил, что уже определился с кандидатурой посла Венесуэлы в Швейцарии. Он также отметил важность совместной работы со швейцарским руководством, которое контролирует работу банковского сектора.

Речь также пошла о банковских счетах действующего президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Пранкеры от имени швейцарского лидера предложили заморозить активы Мадуро, указав, что для этого потребуются основания.

«Да, необходимо изыскать возможность заморозить данные счета», — согласился Гуайдо.

Пранкеры поинтересовались, собирается ли Хуан Гуайдо в перспективе пересмотреть отношения Венесуэлы с Россией и Китаем, которые оказывают поддержку правительству Мадуро. «Да, мы постараемся пересмотреть все дипломатические отношения», — заверил оппозиционер.

Видео youtube.com


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Молодцы, Вован и Лексус, макнули рожей в грязь этого американского наймита!

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  2. Поросёнок Пётр

    Не смешно, эти фсбшныйе клоуны уже перешли все границы здравого смысла, впрочем, удивляться давно уже нечему. *UNKNOWN* ФСБшные пранкеры, фабрика кремлебодов Пригожина, какое ещё дно пробьет Путин?

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  3. Гость

    А почему эти два деятеля ни разу не позвонили действующему высокопоставленому политику РФ.
    Позорное явление современной пропаганды.

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  4. Психиатр

    Гуайдо — обычный паразит. Очередной от Штатов. Не понятно, почему от таких кукол поросята аж визжат?

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  5. Новый мэр

    Да ладно, завтра про эту тупую шутку, все забудут.Будем ждать новых разоблачений среди мировых злодеев. Возможно поможет мой совет Вовану и Жигулю( так патриотичней) позвонить в белый дом и сказать «Трамп дурак!» и трубку положить :-D :-D :-D Вот хохма та будет.!!!!!!!!
    Россия,Россия,Россия!

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