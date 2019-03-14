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Порошенко едет в Донбасс. На фронт

Ранее украинский лидер планировал посетить города Луцк и Ковель, однако был вынужден изменить агитационный маршрут из-за митингов националистов.

14.03.2019 Фото: ТАСС Один комментарий
 
Порошенко едет в Донбасс. На фронт

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отправляется в Донбасс. Глава государства намерен пообщаться с добровольцами на линии разграничения.

«Сегодня… я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», — заявил Порошенко, которого цитирует РИА Новости. Ранее украинский лидер планировал посетить города Луцк и Ковель, однако был вынужден изменить агитационный маршрут. Причиной стали местные националисты, которые срывают митинги.

Очевидно, что в обозначенных городах готовились к встрече Петра Порошенко. Так, в Луцке на стене одного из домов появился баннер. «Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает», — гласила надпись на плакате. Обращение к украинскому президенту провисело несколько часов, прежде чем его срезали промышленные альпинисты.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Задрали уже этими «новостями» с Украины. Из каждого утюга вещают, как у них всё плохо. Да до фонаря мне, кто там у них будет президентом и как им станет. Одно знаю точно — никакого улучшения отношений не будет в обозримом будущем и пророссийской власти там тоже не будет!

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