Весна, кризис — время работать и зарабатывать

Однако только ли ограничения и ужесточения грядут или есть возможность заработать? 1 января 2019 года вступили в силу Федеральный закон №113 и поправки к статьям 255 и 270 второй части Налогового кодекса. Данные изменения позволяют работодателю оплатить отпуск своих сотрудников, а также членов их семей, а потраченную на это сумму списать на себестоимость и на эти расходы уменьшить налогооблагаемую базу.

Данные изменения позиционируются как налоговая льгота для работодателей, хотя это не совсем верно. Действительно, уменьшение налогооблагаемой базы позволит уменьшить и сумму налога, однако деньги, сэкономленные на льготе, всё равно будут потрачены. Что же, ничего хорошего изменения 2019 года не принесли предпринимателям?

Ищем заказы

Что это значит? Те организации, которые вынуждены отказываться от выгодны подрядов на ремонт и строительство будут вынуждены потрать стредства на обучение или переобучение своих соттрудников, что обычно занимает 1-2 месяца, а если у вас уже будут необходимые специалисты, то и подряд на работы, можно сказать, у вас в кармане. Учебные центры в наше время не те, что были 20-230 лет назад, технологии обучения ушли далеко вперёд, большинство программ обучения доступно дистанционно без отрыва от производства. Вот пример учебного центра широкого профиля: обучение по рабочим специальностям, обучение руководителей, аттестация специалистов и повышение квалификации и разрядов.

Экономический кризис все так же буйствует, в силу вступают все новые санкции. Всё так же неизменно остается большой список расходов для организаций. Как никогда остро встает вопрос о сокращении расходов.

Для многих организаций в списке расходов среди прочего крепко засели выплаты штрафов за отсутствие обязательного обучения сотрудников охране труда. Обусловлено это тем, что в обучение необходимо вложить средства, для которых, казалось бы, есть куда лучшее применение.

Реальный кейс: подряды на вышку автоподъёмник

Весна пик сезона не только для любви, но и проведения ремонтных работ на высоте с использованием различных гидроподъёмников и автовышек: покраска стен домов, ремонт фонарей, опилка деревьев. Любые работы не высоте связаны с повышенной опасностью, потому нельзя забывать про наличие допуска на проведение таких работ и удостоверения у оператора подъёмника, проверяющие службы не дремлют.

Внесённые поправки в законы дают возможность совершенно легально направить часть средств на развитие фирмы, вместо того, чтобы отдать их в качестве налога. Поскольку оплата отдыха для сотрудника является правом работодателя, а не обязанностью, то подобное мероприятие может стать альтернативой денежным премиям, хорошим поощрением или мотивацией для сотрудников, выраженной в натуральном, а не в денежном виде.

Даже если ваша организация не считает работы с подъёмниками своим профилем, то никогда не поздно расширить свои интересы.