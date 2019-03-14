КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском

Россия запретила летать Boeing 737 MAX над территорией страны

На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске

Престижно добывать нефть и работать чиновником в России

Обозвавшего бедных пенсионеров «тунеядцами и алкашами» депутата исключили из «Единой России»

В экстренном порядке отремонтируют дорогу к лагерю «Орбита» в Бердске

Силовики обыскали «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска из-за взяток

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Порошенко едет в Донбасс. На фронт

Водоем в каждом дачном обществе обязали оборудовать пожарные Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском

Увидеть вертящееся яркое газовое облако можно в ночь на 15 марта — если не будет облаков. В это время с Байконура в космос отправится пилотируемый корабль.

14.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: commons.wikimedia.org Нет комментариев
 
Эффектная космическая медуза после старта ракеты Союз пролетит над Бердском

Если повезет, жители Бердска увидят подобную завораживающую красоту

Необычное космическое явление смогут наблюдать в ночь на 15 марта жители Бердска. В небе пролетит «медуза» — след от сгоревшего топлива ракеты, которую запустят с космодрома Байконур.

По данным Роскосмоса, 14 марта в 22.14 по московскому времени стартует ракета «Союз-ФГ» с экипажем на борту. Следовательно, эффект «медузы» — вертящееся яркое газовое облако — бердчане смогут наблюдать в 2.14 по местному времени.

Когда стартуют пилотируемые корабли, они оборудуются дополнительными двигателями, которые в верхних слоях атмосферы могут действительно дать очень красивый оптический эффект, в народе именуемый медузой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» специалист большого новосибирского планетария, член совета областного астрономического общества Олег Кашин.

-Для наблюдения, конечно, нужна очень хорошая погода. Потому что это все происходит в высоких слоях атмосферы, в стратосфере. Мы же имеем облачный слой на высоте 5-7 км. Наличие облаков может затруднить или даже полностью исключить все наблюдения, — прокомментировал Олег Юрьевич, предупредив, что наблюдателям «медузы» стоит исключить телескоп или бинокль.

По его словам, наблюдать эффект медузы лучше невооруженным глазом, иначе он будет быстро уходить из поля зрения. А появится она примерно через 4 минуты после старта.

-Я однажды наблюдал очень эффектную «медузу». Она прямо за домом поплыла, мы побежали смотреть. Ее хорошо было видно на ул. Плановой, из Первомайского сквера. Хорошо она видна на восходе и на открытых пространствах при безоблачной погоде. Только нужно знать точное время старта космического корабля, — поделился астроном-любитель.

«Медуза» обычно летит со скоростью движения на небе самолета — несколько минут, пока не скроется из видимого пространства.

Олег Кашин надеется, что погода не подкачает и желающие смогут насладиться эффектным оптическим явлением.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском Россия запретила летать Boeing 737 MAX над территорией страны На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика