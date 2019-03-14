Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском

Необычное космическое явление смогут наблюдать в ночь на 15 марта жители Бердска. В небе пролетит «медуза» — след от сгоревшего топлива ракеты, которую запустят с космодрома Байконур.

По данным Роскосмоса, 14 марта в 22.14 по московскому времени стартует ракета «Союз-ФГ» с экипажем на борту. Следовательно, эффект «медузы» — вертящееся яркое газовое облако — бердчане смогут наблюдать в 2.14 по местному времени.

Когда стартуют пилотируемые корабли, они оборудуются дополнительными двигателями, которые в верхних слоях атмосферы могут действительно дать очень красивый оптический эффект, в народе именуемый медузой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» специалист большого новосибирского планетария, член совета областного астрономического общества Олег Кашин.

-Для наблюдения, конечно, нужна очень хорошая погода. Потому что это все происходит в высоких слоях атмосферы, в стратосфере. Мы же имеем облачный слой на высоте 5-7 км. Наличие облаков может затруднить или даже полностью исключить все наблюдения, — прокомментировал Олег Юрьевич, предупредив, что наблюдателям «медузы» стоит исключить телескоп или бинокль.

По его словам, наблюдать эффект медузы лучше невооруженным глазом, иначе он будет быстро уходить из поля зрения. А появится она примерно через 4 минуты после старта.

-Я однажды наблюдал очень эффектную «медузу». Она прямо за домом поплыла, мы побежали смотреть. Ее хорошо было видно на ул. Плановой, из Первомайского сквера. Хорошо она видна на восходе и на открытых пространствах при безоблачной погоде. Только нужно знать точное время старта космического корабля, — поделился астроном-любитель.

«Медуза» обычно летит со скоростью движения на небе самолета — несколько минут, пока не скроется из видимого пространства.

Олег Кашин надеется, что погода не подкачает и желающие смогут насладиться эффектным оптическим явлением.