Компромисс: Памятник Сталину поставят во дворе обкома КПРФ в Новосибирске

Художественный совет Новосибирска в среду, 13 марта, согласовал проект установки памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города, передает «Интерфакс-Сибирь».

«Одиннадцать — за, против — трое, один воздержался. Решение принято», — сказал председатель худсовета Александр Ложкин.

Он добавил, что размещение памятника на данной площадке является своего рода компромиссом для сторонников и противниками установки монумента.

Ложкин напомнил, что по итогам общественного обсуждения, проходившего в электронной форме с 12 февраля по 4 марта, число сторонников и противников установки памятника разделилось ровно пополам.

Профильные департаменты мэрии Новосибирска, сказал он, пришли к выводу, что проект не противоречит действующим правилами благоустройства и застройки, не препятствует движению транспорта и прочее.

В проекте, представленном на заседание художественного совета, предполагается благоустроить площадку вокруг памятника на территории обкома КПРФ, построить кирпичную стену с колоннами, возвести подиум из гранитной плитки, провести иные работы. Общая высота памятника — 3 метра.

На площадке будет установлено прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.

Стоимость работ по благоустройству, которые, как ожидается, возьмут на себя областная организация КПРФ, составляет около 1 млн рублей, памятник планируется открыть к 9 мая 2019 года.

Ранее установить памятник на территории обкома предложили новосибирские коммунисты. Просьба была поддержана. Инициаторы в течение нескольких лет добивались разрешения установить памятник Сталину на других площадках в городе, но каждый раз получали отказ.