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Песков: Путин собирается в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Пятилетие этого воссоединения — очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что президент примет участие, заявил пресс-секретарь главы государства.

14.03.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Песков: Путин собирается в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

На вопрос о том, приедет ли в ближайшие дни Владимир Путин на полуостров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: «Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем».

«Рассматриваются разные варианты», — заметил представитель Кремля.

«Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения — очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом президент Путин примет участие в соответствующих мероприятиях», — заключил Песков.

Источник: РГ


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