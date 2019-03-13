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Шок: Выкинула с 9-этажа 2-летнюю дочь мать в Уфе

21-летнюю мать тоже обнаружили с травмами, характерными для падения с высоты. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. СК начал проверку страшного инцидента.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Шок: Выкинула с 9 этажа 2 летнюю дочь мать в Уфе

В Бердске случались трагедии при падении детей из окон

Жительница Уфы выбросила двухлетнюю дочь из окна квартиры на девятом этаже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление гражданской защиты города.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 13 марта в доме №30 по Дуванскому бульвару в столице Башкирии. Сотрудники службы спасения получили сообщение о падении двухлетнего ребенка из окна девятого этажа, на место была направлена бригада скорой помощи, представители полиции и спасатели.

«По предварительной информации, 21-летняя мать девочки 2017 года рождения выбросила ребенка из окна», — поделились подробностями случившегося в управлении.

Сообщается, что сотрудники службы спасения также нашли и саму мать девочки с признаками падения с большой высоты.

Обеих госпитализировали с многочисленными переломами. По словам медиков, ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, а женщина — в состоянии средней тяжести.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в управлении.
Свою проверку начало уже республиканское СУ СК.

«Следователи осматривают место падения людей, опрашивают очевидцев, которые видели, как это происходило», — сообщили в ведомстве.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Причины очень понятны , но кто то их понимать не хочет .
    Никому ненужность , нет средств воспитывать и вообще жить , еще и долги за комуналки , кредиты .
    Зачем сказал , кому сказал , все равно у госдуры и чиновников разум и совесть покрылась непробиваемым слоем сала .

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