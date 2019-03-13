Шок: Выкинула с 9-этажа 2-летнюю дочь мать в Уфе

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Причины очень понятны , но кто то их понимать не хочет .
Никому ненужность , нет средств воспитывать и вообще жить , еще и долги за комуналки , кредиты .
Зачем сказал , кому сказал , все равно у госдуры и чиновников разум и совесть покрылась непробиваемым слоем сала .
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