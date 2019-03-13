ФСБ ликвидировала террориста-смертника в Самарской области

В Самарской области в ночь на 13 марта прошла антитеррористическая операция, в ходе которой был убит бандит, планировавший совершить теракт. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
ФСБ получила информацию о том, что в жилом доме в селе Екатериновка (Безенчукский район) находится вооруженное лицо, которое планирует теракт, после чего начальник областного управления ведомства принял решение провести спецоперацию.
Правоохранительные органы предложили бандиту сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь и применил боевую гранату. «В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован», — говорится в сообщении НАК. Никто из местных жителей или сотрудников правоохранительных органов не пострадал. «На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ», — отмечает НАК.
В сообщении антитеррористического комитета также говорится, что личность мужчины предварительно установлена — он был сторонником одной из международных террористических организаций и регулярно контактировал с ее членами за рубежом.
В России он планировал совершить самоподрыв с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей.
Правоохранительные органы занимаются поиском сообщников преступника, проводят следственные мероприятия на месте спецоперации.
В конце февраля в ходе контртеррористической операции в Нальчике были убиты трое членов религиозно-экстремистской организации. Их личности установлены, по имеющимся данным, они собирались совершить теракты на территории республики. В доме обнаружили автоматы и боеприпасы к ним. В результате перестрелки силовики и гражданское население не пострадали.
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