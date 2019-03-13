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ФСБ ликвидировала террориста-смертника в Самарской области

Он готовил самоподрыв в месте массового скопления людей. При задержании боевик отстреливался, применил гранату и был убит.

13.03.2019 Фото: ФСБ Нет комментариев
 
ФСБ ликвидировала террориста смертника в Самарской области

Сотрудники ФСБ обезвредили боевика

В Самарской области в ночь на 13 марта прошла антитеррористическая операция, в ходе которой был убит бандит, планировавший совершить теракт. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

ФСБ получила информацию о том, что в жилом доме в селе Екатериновка (Безенчукский район) находится вооруженное лицо, которое планирует теракт, после чего начальник областного управления ведомства принял решение провести спецоперацию.

Правоохранительные органы предложили бандиту сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь и применил боевую гранату. «В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован», — говорится в сообщении НАК. Никто из местных жителей или сотрудников правоохранительных органов не пострадал. «На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ», — отмечает НАК.

В сообщении антитеррористического комитета также говорится, что личность мужчины предварительно установлена — он был сторонником одной из международных террористических организаций и регулярно контактировал с ее членами за рубежом.

В России он планировал совершить самоподрыв с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей.

Правоохранительные органы занимаются поиском сообщников преступника, проводят следственные мероприятия на месте спецоперации.

В конце февраля в ходе контртеррористической операции в Нальчике были убиты трое ​членов религиозно-экстремистской организации. Их личности установлены, по имеющимся данным, они собирались совершить теракты на территории республики. В доме обнаружили автоматы и боеприпасы к ним. В результате перестрелки силовики и гражданское население не пострадали.

Источник: РБК


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