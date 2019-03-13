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За незаконную канализацию в лесу 4 млн рублей требует с «СибАлмаза» прокурор Бердска

Застройщик не согласен с претензиями: на участке разрешено прокладывать коммуникации, 10 домов на ул. Морской уже пользуются сетями. Но надзорный орган требует демонтировать и запретить эксплуатацию жилья.

13.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено "СибАлмазом" 2 коммент.
 
За незаконную канализацию в лесу 4 млн рублей требует с СибАлмаза прокурор Бердска

«СибАлмаз» начал строительство домов на ул. Морской в 2017 году

Прокурор Бердска обратился с исковым заявлением в суд в защиту интересов муниципалитета и неопределенного круга лиц на ООО «СибАлмаз». Прокуратура полагает, что компания незаконно проложил коммуникации по чужому земельному участку. Напомним, что «СибАлмаз» получил разрешение на строительство 4-этажных домов в зеленой зоне Бердска на ул. Морской.

А вот почти 1 км канализации и водопровода проложены по земле городских лесов, где капитальные объекты запрещено возводить. Прокуратура оценила ущерб более чем в 3,9 млн рублей. Надзорный орган требует демонтировать коммуникации и привести участок в порядок. Кроме того, просит запретить эксплуатировать напорную канализацию и водопровод, а значит, фактически использовать построенные многоквартирные дома.

Юрист  «СибАлмаза» Денис Ковалевский утверждает, что компания ничего не нарушала. По его словам, приказ о проверке вручили через 2 месяца после фактического выезда на место. Есть переписка с горадминистрацией в связи с обращением по установлению сервитута на участке городских лесов.

-Данный вид разрешенного использования предусмотрен в кадастре. Данный участок имеет назначение «заготовка древесины, строительство и эксплуатация линейных объектов инженерных коммуникаций». В связи с этим мы не понимаем, какие к нам претензии. По факту сеть сдана в эксплуатацию, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковалевский.

Кроме того, по его словам, «СибАлмаз» переключил на новые сети котельную и 7 жилых домов, построенные Виктором Голубевым, так как его дома сидели на бесхозяйной, самовольно проложенной по частной территории трубе.

-Мы обращались с письмом в КБУ, чтобы согласовать переключение на сети, которые мы построили за свой счет. Нам пошли навстречу и мы сделали переключение жилых домов, — рассказал представитель застройщика.

В районе ул. Морской «СибАлмаз» уже построил три 2-подъездных 4-этажных дома, заложен еще один.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Прокурор не подумал , что там люди уже живут ???
    Я так понимаю просто г-ну Карабасу Барабасу (который ели рубит) не угоден другой застройщик.
    Прокурор бы лучше посодействовал — что люди живут, а документы до сих пор не выдали — по тем же причинам думаю

    Thumb up 2 Thumb down 4

  2. Гость

    Почему только иск, а не заявление о преступлении?Это самоуправство, причинившее значительный ущерб, который даже при демонтаже не будет восполнен.

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