За незаконную канализацию в лесу 4 млн рублей требует с «СибАлмаза» прокурор Бердска
Застройщик не согласен с претензиями: на участке разрешено прокладывать коммуникации, 10 домов на ул. Морской уже пользуются сетями. Но надзорный орган требует демонтировать и запретить эксплуатацию жилья.
«СибАлмаз» начал строительство домов на ул. Морской в 2017 году
Прокурор Бердска обратился с исковым заявлением в суд в защиту интересов муниципалитета и неопределенного круга лиц на ООО «СибАлмаз». Прокуратура полагает, что компания незаконно проложил коммуникации по чужому земельному участку. Напомним, что «СибАлмаз» получил разрешение на строительство 4-этажных домов в зеленой зоне Бердска на ул. Морской.
А вот почти 1 км канализации и водопровода проложены по земле городских лесов, где капитальные объекты запрещено возводить. Прокуратура оценила ущерб более чем в 3,9 млн рублей. Надзорный орган требует демонтировать коммуникации и привести участок в порядок. Кроме того, просит запретить эксплуатировать напорную канализацию и водопровод, а значит, фактически использовать построенные многоквартирные дома.
Юрист «СибАлмаза» Денис Ковалевский утверждает, что компания ничего не нарушала. По его словам, приказ о проверке вручили через 2 месяца после фактического выезда на место. Есть переписка с горадминистрацией в связи с обращением по установлению сервитута на участке городских лесов.
-Данный вид разрешенного использования предусмотрен в кадастре. Данный участок имеет назначение «заготовка древесины, строительство и эксплуатация линейных объектов инженерных коммуникаций». В связи с этим мы не понимаем, какие к нам претензии. По факту сеть сдана в эксплуатацию, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковалевский.
Кроме того, по его словам, «СибАлмаз» переключил на новые сети котельную и 7 жилых домов, построенные Виктором Голубевым, так как его дома сидели на бесхозяйной, самовольно проложенной по частной территории трубе.
-Мы обращались с письмом в КБУ, чтобы согласовать переключение на сети, которые мы построили за свой счет. Нам пошли навстречу и мы сделали переключение жилых домов, — рассказал представитель застройщика.
В районе ул. Морской «СибАлмаз» уже построил три 2-подъездных 4-этажных дома, заложен еще один.
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Прокурор не подумал , что там люди уже живут ???
Я так понимаю просто г-ну Карабасу Барабасу (который ели рубит) не угоден другой застройщик.
Прокурор бы лучше посодействовал — что люди живут, а документы до сих пор не выдали — по тем же причинам думаю
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Почему только иск, а не заявление о преступлении?Это самоуправство, причинившее значительный ущерб, который даже при демонтаже не будет восполнен.
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