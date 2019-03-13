За незаконную канализацию в лесу 4 млн рублей требует с «СибАлмаза» прокурор Бердска

Прокурор Бердска обратился с исковым заявлением в суд в защиту интересов муниципалитета и неопределенного круга лиц на ООО «СибАлмаз». Прокуратура полагает, что компания незаконно проложил коммуникации по чужому земельному участку. Напомним, что «СибАлмаз» получил разрешение на строительство 4-этажных домов в зеленой зоне Бердска на ул. Морской.

А вот почти 1 км канализации и водопровода проложены по земле городских лесов, где капитальные объекты запрещено возводить. Прокуратура оценила ущерб более чем в 3,9 млн рублей. Надзорный орган требует демонтировать коммуникации и привести участок в порядок. Кроме того, просит запретить эксплуатировать напорную канализацию и водопровод, а значит, фактически использовать построенные многоквартирные дома.

Юрист «СибАлмаза» Денис Ковалевский утверждает, что компания ничего не нарушала. По его словам, приказ о проверке вручили через 2 месяца после фактического выезда на место. Есть переписка с горадминистрацией в связи с обращением по установлению сервитута на участке городских лесов.

-Данный вид разрешенного использования предусмотрен в кадастре. Данный участок имеет назначение «заготовка древесины, строительство и эксплуатация линейных объектов инженерных коммуникаций». В связи с этим мы не понимаем, какие к нам претензии. По факту сеть сдана в эксплуатацию, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковалевский.

Кроме того, по его словам, «СибАлмаз» переключил на новые сети котельную и 7 жилых домов, построенные Виктором Голубевым, так как его дома сидели на бесхозяйной, самовольно проложенной по частной территории трубе.

-Мы обращались с письмом в КБУ, чтобы согласовать переключение на сети, которые мы построили за свой счет. Нам пошли навстречу и мы сделали переключение жилых домов, — рассказал представитель застройщика.

В районе ул. Морской «СибАлмаз» уже построил три 2-подъездных 4-этажных дома, заложен еще один.