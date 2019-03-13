Сильнейших боксеров победили на региональном ринге спортсмены Бердска

Бердские боксеры успешно выступили сразу на двух областных турнирах. С 4-7 марта в Новосибирске наши спортсмены приняли участие в областном турнире памяти Владимира Суханова – мастера спорта по боксу и участника локальных войн.
На ринге встретились 125 человек 2005-2006 года рождения. Это сильнейшие боксеры Новосибирской области. Соревнования являлись отборочными на Сибирский федеральный округ. Из 4 лучших боксеров нашего города призером стал Чупров Данил, занявший третье место.
А Перепечин Даниил завоевал золото в весовой категории до 40 кг. Он провел три боя, в которых одержал уверенную победу. В конце апреля Даниил Перепечин будет участвовать в первенстве СФО в Барнауле.
Ранее, 22-23 февраля в Колывани прошел междугородний турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества среди старших и средних юношей. Победителями в своих весовых категориях стали бердские спортсмены:
Арсений Матвеев
Даниил Перепечин
Александр Шпет
Павел Брунш
Нурик Уланбек
Серебряными призерами стали”
Артем Колесников
Данил Чупров
Бронзовыми призером стал Максим Дорожкин, который в полуфинале в упорном бою проиграл Чемпиону России Роману Май из города Новосибирска.
С прошлого года идет подъем успехов боксеров СШ «Восток», чему способствует активная поддержка СК «Кристалл» и ФОК «Метелица», а также Бердского политехнического колледжа во главе с Татьяной Чуркиной.
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