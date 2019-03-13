На грант «Сколково» в 45 тыс. евро претендует бизнес Бердска

По предварительной оценке экспертов бизнес-школы СКОЛКОВО, доля жителей Сибирского федерального округа в общем объеме поступивших из регионов России заявок составляет 9,5%. То есть почти каждый десятый участник конкурса грантов — житель Сибири. Основными поставщиками конкурсантов являются Новосибирск, Иркутск и Красноярск, на долю которых пришлось более 80% заявок из СФО. Также в конкурсе примут участие представители Томска, Омска, Барнаула, Новокузнецка и Бердска, передает DK.RU.

Регулярные конкурсы грантов на программу СКОЛКОВО MBA рассчитаны на активных и амбициозных предпринимателей и управленцев. Программа грантов помогает наиболее талантливым и целеустремленным оказаться в бизнес-школе, раскрыть лидерские качества, систематизировать знания, поработать над реальными кейсами компаний, получить полезный опыт и связи.

Более 2 000 предпринимателей подали заявки на конкурс грантов CКОЛКОВО MBA в прошлом году. Для участия в конкурсе грантов СКОЛКОВО MBA конкурсанты должны иметь высшее образование, опыт работы более 3-х лет, владеть английским на уровне upper-intermediate и выше, быть не старше 35 лет, иметь амбициозный проект, бизнес-мечту или карьерную цель.

Конкурс грантов на частичное покрытие обучения по программе СКОЛКОВО MBA проходит при поддержке известных российских предпринимателей и крупных компаний, которые являются партнерами школы и инвестируют в развитие молодых управленцев.

С 2014 по 2018 г. на участие в грантовой программе СКОЛКОВО МВА было подано более 6500 заявок, 100 человек получили гранты на обучение, а общий размер фонда превысил 2 205 000 евро, что является рекордом для бизнес-образования в России.

СКОЛКОВО МВА — международная образовательная программа, которая помогает успешным предпринимателям и управленцам добиваться максимального успеха в карьере, становиться эффективными лидерами, получать современные навыки и инструменты, чтобы преуспеть в бизнесе и жизни.