КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к на Бердском санатории
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102.
Продам комнату на ул. Боровая 100
Продам студию на ул. Кристальная 1
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте-Кристо»

Полностью отменить транспортный налог хочет «Справедливая Россия»

Сильнейших боксеров победили на региональном ринге спортсмены Бердска

Реальные доходы россиян Росстат будет считать по менее «ужасной» методике

Из-за задымления отменили рейс самолета из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск

На грант «Сколково» в 45 тыс. евро претендует бизнес Бердска

Аутисты учатся, лежа на полу и прыгая на батуте, в единственном классе в Бердске

Средний чек: за один поход в магазин россиянин тратит 573 рубля

Сигареты выведут из легального оборота в России

От безысходности мать с тремя детьми в Бердске избавили соцслужбы

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


На грант «Сколково» в 45 тыс. евро претендует бизнес Бердска

Успеть заявить о желании поучаствовать в борьбе за деньги или 75% стоимости обучения на программе «Сколково MBA» нужно до 15 марта.

13.03.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
 

На грант Сколково в 45 тыс. евро претендует бизнес Бердска

Деньги ждут успешных бизнесменов

По предварительной оценке экспертов бизнес-школы СКОЛКОВО, доля жителей Сибирского федерального округа в общем объеме поступивших из регионов России заявок составляет 9,5%. То есть почти каждый десятый участник конкурса грантов — житель Сибири. Основными поставщиками конкурсантов являются Новосибирск, Иркутск и Красноярск, на долю которых пришлось более 80% заявок из СФО. Также в конкурсе примут участие представители Томска, Омска, Барнаула, Новокузнецка и Бердска, передает DK.RU.

Регулярные конкурсы грантов на программу СКОЛКОВО MBA рассчитаны на активных и амбициозных предпринимателей и управленцев. Программа грантов помогает наиболее талантливым и целеустремленным оказаться в бизнес-школе, раскрыть лидерские качества, систематизировать знания, поработать над реальными кейсами компаний, получить полезный опыт и связи.

Более 2 000 предпринимателей подали заявки на конкурс грантов CКОЛКОВО MBA в прошлом году. Для участия в конкурсе грантов СКОЛКОВО MBA конкурсанты должны иметь высшее образование, опыт работы более 3-х лет, владеть английским на уровне upper-intermediate и выше, быть не старше 35 лет, иметь амбициозный проект, бизнес-мечту или карьерную цель.

Конкурс грантов на частичное покрытие обучения по программе СКОЛКОВО MBA проходит при поддержке известных российских предпринимателей и крупных компаний, которые являются партнерами школы и инвестируют в развитие молодых управленцев.

С 2014 по 2018 г. на участие в грантовой программе СКОЛКОВО МВА было подано более 6500 заявок, 100 человек получили гранты на обучение, а общий размер фонда превысил 2 205 000 евро, что является рекордом для бизнес-образования в России.

СКОЛКОВО МВА — международная образовательная программа, которая помогает успешным предпринимателям и управленцам добиваться максимального успеха в карьере, становиться эффективными лидерами, получать современные навыки и инструменты, чтобы преуспеть в бизнесе и жизни.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте-Кристо» Бесплатный семинар «Исследование рубежей психики» пройдёт в Бердске Полностью отменить транспортный налог хочет «Справедливая Россия»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика