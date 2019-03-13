Средний чек: за один поход в магазин россиянин тратит 573 рубля

Исследователи холдинга «Ромир» по итогам прошлого месяца зафиксировали рост среднего чека россиянина за один поход в магазин на 2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем. Показатель составил 573 рубля.

«Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений», — говорится в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек стал больше только на 0,5%, или на три рубля.

Рост показателя может быть связан с повышением налога на добавленную стоимость, отмечают исследователи.

Источник: МК





