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Средний чек: за один поход в магазин россиянин тратит 573 рубля

За месяц сумма выросла на 13 рублей. Рост называют рекордным за несколько лет наблюдений.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Средний чек: за один поход в магазин россиянин тратит 573 рубля

В магазинах Бердска всегда полно покупателей

Исследователи холдинга «Ромир» по итогам прошлого месяца зафиксировали рост среднего чека россиянина за один поход в магазин на 2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем. Показатель составил 573 рубля.

«Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений», — говорится в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек стал больше только на 0,5%, или на три рубля.

Рост показателя может быть связан с повышением налога на добавленную стоимость, отмечают исследователи.

Источник: МК



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