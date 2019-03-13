Раскрыть доходы Путина обязали Нацразведку США

Палата представителей осуждает Владимира Путина и его «режим»
Палата представителей конгресса США приняла пакет законопроектов, включающих требование об отслеживании активов, связанных с Владимиром Путиным и его окружением, а также обвиняющий российского президента в затруднении работы следствия об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщается в Twitter нижней палаты конгресса.
Первый документ — резолюция, призывающая к расследованию убийства Бориса Немцова, произошедшего 27 февраля 2015 в Москве (Calling for accountability and justice for the assassination of Boris Nemtsov). В преамбуле документа отмечается, что «Борис Немцов был значимой фигурой в борьбе с авторитаризмом и коррупцией в правительстве Владимира Путина». Также конгрессмены обратили внимание на то, что один из осужденных по делу Немцова, чеченец Заур Дадаев, служил в звании лейтенанта в батальоне внутренних войск «Север», и что глава Чечни Рамзан Кадыров называл его «настоящим патриотом».
Отдельно в преамбуле упоминается расследование РБК, опубликованное в январе 2016 года и посвященное делу Немцова. Тогда источники РБК сообщали, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дважды отказался подписать постановление о предъявлении обвинений командиру роты батальона «Север» Руслану Геремееву, близкому родственнику сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.
«Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов и попытку скрыть информацию по убийству Бориса Немцова», — говорится в резолюции. Одновременно с этим члены палаты представителей потребовали от Госдепа и Минфина США наложить санкции на лиц, причастных к убийству российского оппозиционера, в соответствии с «Актом Магнитского». Особо Госдеп должен изучить деятельность Рамзана Кадырова.
Еще один принятый законопроект — Vladimir Putin Transparency Act. Этот документ требует от американской разведки собрать данные об активах Владимира Путина и его приближенных. Законопроект, обязывающий Нацразведку США раскрыть доходы президента России. Открытый доклад о личном капитале и активах Владимира Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа. Акцент в расследовании должен быть сделан на поиске «подставных» или посреднических структур, которые российский президент якобы использует для сокрытия какой-либо информации.
Его авторы, члены палаты представителей республиканка Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс, называли эти меры возможностью дать ответ на вмешательство Москвы в выборы в США. В соответствии с документом, в течение 180 дней с момента вступления закона в силу, директор Национальной разведки США совместно с госсекретарем и министром финансов будут обязаны представить доклад о личном состоянии российского президента.
Еще один законопроект, KREMLIN Act, также требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка «намерений политического руководства Российской Федерации». Также документы должны содержать оценку возможных угроз со стороны России для США и союзников по НАТО.
Также конгрессмены приняли законопроект, который запрещает администрации США признавать вхождение Крыма в состав России. Однако, в соответствии с документом, федеральные ведомства США могут в порядке исключения предпринимать действия, подразумевающие контроль России над полуостровом. Это будет возможно, если будет признано, что это необходимо в интересах национальный безопасности Соединенных Штатов.
Одобренные законопроекты должны быть направлены на рассмотрение верхней палаты конгресса, в сенат. После этого, для их вступления в силу, требуется подпись президента США.
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