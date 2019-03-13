По заданию Путина бедным пенсионерам доплатят справедливо

На заседании Госдумы 12 марта рассмотрели в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.

Разработали его после того, как президент страны в своем Послании Федеральному собранию призвал пересчитать пенсии таких пенсионеров, обратив внимание на то, что эти люди практически не почувствовали индексацию пенсий, которая произошла с первого января.

Дело в том, если у человека пенсия ниже уровня прожиточного минимума (ПМ) в регионе, он получает к ней доплату, которая подтягивает ее размер к ПМ. При этом индексируется реальная пенсия, без доплат. И получается, что после повышения она становится или равна прожиточному минимуму или остается ниже его, и человек продолжает получать доплату, но уже в меньшем размере. Но и так, и так на руки он получает ту же сумму, что и раньше.

Либо после индексации такая пенсия становится чуть-чуть выше ПМ, таким образом, существенной разницы человек все равно не чувствует.

Новый законопроект предлагает сначала доводить пенсии до размера прожиточного минимума пенсионера, а уже потом ее индексировать. После принятия законопроекта неработающим пенсионерам пересчитают пенсию с начала года.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что данная инициатива гарантирует, что все российские пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Решение было принято единогласно, за этот документ проголосовали 415 депутатов.

Согласно действующим нормам, пенсионер в России не может получать пенсию ниже прожиточного минимума. Поэтому для пенсионеров устанавливается соответствующая доплата из регионального или из федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

Как напомнил ранее журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, 1 января в России прошла индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение размера пенсии, но одновременно и сокращение доплаты. Иными словами, ряд пенсионеров просто не увидели реального роста пенсий. Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума.

«Этот порядок будет действовать не только в этом, но и в последующие годы», — заявил журналистам Исаев перед заседанием во вторник. Он уточнил, что законопроект имеет обратную силу, он коснется «всех граждан, которые получили пенсию ниже, чем положено по этому закону», начиная с 1 января. Для них будет проведен перерасчет пенсий. По словам Исаева, фактически данная инициатива гарантирует, что все российские пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума.

Кого касается законопроект

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение коснется «более 4 млн человек». Он напомнил журналистам, что устранить данную несправедливость в отношении пенсионеров поручил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. «Пенсионерам, чей доход превысил прожиточный минимум после индексации пенсии, или снизили социальную доплату к ней, или вообще перестали ее выплачивать. Такого не должно быть», — подчеркнул председатель палаты.

«После принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%, — добавил в заключение Володин. — Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически».

Спикер уточнил, что на следующей неделе законопроект может быть принят во втором и третьем чтениях. Как заметил Исаев в беседе с корреспондентом ТАСС, данный законопроект достаточно проработан, поэтому вряд ли потребует внесения существенных поправок. «В любом случае мы будем стараться принять его как можно быстрее», — резюмировал депутат.

В свою очередь, первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина сообщила журналистам, что законопроект был поддержан депутатами партии в законодательных собраниях всех субъектов РФ. «Фракции «Единой России» во всех 85 регионах в кратчайшие сроки организовали обсуждение этого законопроекта, благодаря чему удалось очень оперативно получить положительную обратную связь от региональных парламентов», — проинформировала она.

Баталина обратила внимание, что законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства — повышению качества жизни пенсионеров. «Послания президента, его поручения должны не просто выполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной президентом задаче, а это поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов», — констатировала она, отметив, что предлагаемый в документе «новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили».

Источник: ТАСС