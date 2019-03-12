Кровную месть объявил спикер парламента Чечни блогеру за презрение к Ахмату Кадырову

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал видеообращение к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, в котором объявил его своим врагом и пообещал вместе с братьями найти его. Даудова возмутили слова блогера о бывшем главе Чечни Ахмате Кадырове.

В начале марта Абдурахманов, который последние годы живет в Польше и ведет блог в YouTube, выложил видео своего разговора с общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. Абдурахманов сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано.

В ответ спикер чеченского парламента в прямом эфире в «Инстаграме» объявил блогеру кровную месть. Сейчас это видео уже недоступно, но его копию в своем телеграм-канале выложил сам Абдурахманов, передает ВВС.

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть», — говорит Даудов в видеообращении (на чеченском языке).

Понятие «кровная месть» не укладывается в российское правовое поле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам во вторник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Чечни, передает РИА Новости.

Один из журналистов спросил, как в Кремле смотрят на заявления, касающиеся традиции «кровной мести». В частности, он попросил прокомментировать слова спикера чеченского парламента.

«Мне неизвестно об этом заявлении, я его не видел сам, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция «кровной мести», нет. И вряд ли это может укладываться в правовое поле, все-таки мы живем в правовом государстве», — подчеркнул Песков.

Как пишет «Кавказский узел», мнения в Чечне разделились: кровная месть — не в традициях чеченского народа.