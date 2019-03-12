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Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире

На предвыборной акции президент Украины обругал сторонников партии «Национальный корпус». А те во время его выступления скандировали “Позор!”, “Фу!” и “Брехло!”.

12.03.2019 Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko 6 коммент.
 
Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире

Президент Украины практически бежал

В Сети появилось фото с президентом Украины Петром Порошенко, спешно покидающим митинг в Житомире, на который пришли радикалы, сообщает Страна.ua.

Снимок вызвал насмешку у интернет-пользователей.

«Гарант ходит по воде», — написал блогер Денис Гороховский.

Журналист Андрей Манчук предложил по этому поводу записать песню про Порошенко.
«А ты кто такой? Давай, до свидания! Давай иди гуляй, до свидания! Есть впечатление, что, если кто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану, ее запоет вся страна», — высказал мнение журналист.

Накануне Порошенко на предвыборной акции в Житомире обругал радикалов из партии «Национальный корпус» (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждены уголовные дела), попытавшихся сорвать его митинг. Во время его выступления радикалы скандировали “Позор!”, “Фу!” и “Брехло!”.

Вдруг вспомнил, как он Саакашвили по крышам гонял…

Опубликовано Александром Онищенко Понедельник, 11 марта 2019 г.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Этот преступник уже на 100% обречен на изгнание, но вот более интересно то, что предвыборные рейтинги возглавляет клоун-шоумен Зеленский! :-D :-D

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  2. Вит

    А я за Тимошенко. Хорошая тётка. Только глупая. Под стать народу. Был бы народ Украины умный давно бы пуганул этого Потрошенко.

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