Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире

В Сети появилось фото с президентом Украины Петром Порошенко, спешно покидающим митинг в Житомире, на который пришли радикалы, сообщает Страна.ua.

Снимок вызвал насмешку у интернет-пользователей.

«Гарант ходит по воде», — написал блогер Денис Гороховский.

Журналист Андрей Манчук предложил по этому поводу записать песню про Порошенко.

«А ты кто такой? Давай, до свидания! Давай иди гуляй, до свидания! Есть впечатление, что, если кто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану, ее запоет вся страна», — высказал мнение журналист.

Накануне Порошенко на предвыборной акции в Житомире обругал радикалов из партии «Национальный корпус» (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждены уголовные дела), попытавшихся сорвать его митинг. Во время его выступления радикалы скандировали “Позор!”, “Фу!” и “Брехло!”.