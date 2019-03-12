Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире

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Этот преступник уже на 100% обречен на изгнание, но вот более интересно то, что предвыборные рейтинги возглавляет клоун-шоумен Зеленский!
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А я за Тимошенко. Хорошая тётка. Только глупая. Под стать народу. Был бы народ Украины умный давно бы пуганул этого Потрошенко.
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Что опять не так?
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Ничего что свободный народ Украины уже третьего неугодного президента выкинул. Выкинут и этого. У них выбор есть в отличии от рабов РФ
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Эрвин, каков ваш прогноз относительно будущего этой страны, как вы думаете?
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