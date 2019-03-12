Путин отдает судебную экспертизу Следственному комитету

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить Следственный комитет РФ полномочиями по организации судебной экспертизы. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных во вторник, 12 марта.

Согласно тексту документа, СК РФ «относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ. «Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производству судебных экспертиз… назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия», — говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертизах, экспертизе холодного оружия и технико-криминалистической экспертизе документов.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что инициатива «не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета».