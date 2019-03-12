Путин отдает судебную экспертизу Следственному комитету

СК назначает экспертизы в рамках расследования уголовных дел
Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить Следственный комитет РФ полномочиями по организации судебной экспертизы. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных во вторник, 12 марта.
Согласно тексту документа, СК РФ «относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ. «Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производству судебных экспертиз… назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия», — говорится в пояснительной записке.
В частности, речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертизах, экспертизе холодного оружия и технико-криминалистической экспертизе документов.
В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что инициатива «не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета».
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И так то судмедэксперты прикормленны были данной организацией. А сейчас будут в суд рисовать все, что душа пожелает.
Может отменить эту экспертизу, да и судей за одно — «тройка» и дешевло и сердито
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Осталось прокурора объединить с адвокатом.
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Дык он иногда и объединяется! Когда, например, крупный чин влетает…
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А судьи кто? Те же люди, подверженные людским порокам — алчности, подлости, продажности и т.д. Их тоже хорошо бы время от времени «дрючить», глядишь, станут судить по правде.
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