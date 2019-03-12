КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102.
Продам комнату на ул. Боровая 100
Продам студию на ул. Кристальная 1
Продам комнату на ул. Островского 73
Продам студию на ул. Лунная 1
Продам 1к. на ул. Комсомольская 32
Продам студию на ул. Кристальная 5
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире

В мобильное приложение «Убитые дороги» попал Бердск

Самый сильный толкнул гирю весом 24 кг 56 раз на Масленицу в Бердске

Кровную месть объявил спикер парламента Чечни блогеру за презрение к Ахмату Кадырову

Голубые волосы школьникам разрешают 36% родителей в России

Разбил иномарки на отцовском ВАЗе подросток во дворе многоэтажки в Бердске

Офисных работников вытесняют с рынка труда инженеры

Истязал 3-летнего и 4-летнего сыновей отец-изверг в Новосибирске

Комитет солидарности по мусорной реформе создали в Бердске

Российский миллиардер оказался самым богатым жителем Лондона

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Разбил иномарки на отцовском ВАЗе подросток во дворе многоэтажки в Бердске

Инцидент произошел поздним вечером. Несовершеннолетний взял авто родителей, но не справился с управлением и въехал в парочку машин. Парню выписали штраф.

12.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Разбил иномарки на отцовском ВАЗе подросток во дворе многоэтажки в Бердске

Полицейские выезжали на место ДТП во дворе Микрорайона

О столкновении машин во дворе жилого многоквартирного дома «Курьер. Среда. Бердск» рассказали читатели. По словам очевидцев ДТП, около 11 часов вечера 11 марта несовершеннолетний, заехал во двор, но не рассчитал свои силы и врезался в припаркованный автомобиль. Тот, в свою очередь, задел соседнюю иномарку. В главном управлении МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

-17-летний юноша взял автомобиль у родителей и управлял им во дворе дома №49аА Микрорайона, не имея на это прав. Он не справился с управлением транспортным средством, столкнулся с припаркованными авто. Пострадавших нет, у автомобилей незначительные механические повреждения. На место вызвали сотрудников ГИБДД, которые составили административный протокол в отношении несовершеннолетнего, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полицейском ведомстве сегодня, 12 марта.

Справка:

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а сам автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.

Передача руля несовершеннолетнему без прав в 2019 году наказывается наложением административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина соответственно будет задержана и отправлена на штрафстоянку, со всеми вытекающими последствиями. Для сравнения – раньше сумма штрафа по данному правонарушению для владельца транспортного средства составляла две с половиной тысячи рублей.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путину «Газпром» пообещал газифицировать Россию за 10 лет Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире В мобильное приложение «Убитые дороги» попал Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика