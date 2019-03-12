Разбил иномарки на отцовском ВАЗе подросток во дворе многоэтажки в Бердске

О столкновении машин во дворе жилого многоквартирного дома «Курьер. Среда. Бердск» рассказали читатели. По словам очевидцев ДТП, около 11 часов вечера 11 марта несовершеннолетний, заехал во двор, но не рассчитал свои силы и врезался в припаркованный автомобиль. Тот, в свою очередь, задел соседнюю иномарку. В главном управлении МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

-17-летний юноша взял автомобиль у родителей и управлял им во дворе дома №49аА Микрорайона, не имея на это прав. Он не справился с управлением транспортным средством, столкнулся с припаркованными авто. Пострадавших нет, у автомобилей незначительные механические повреждения. На место вызвали сотрудников ГИБДД, которые составили административный протокол в отношении несовершеннолетнего, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полицейском ведомстве сегодня, 12 марта.

Справка:

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а сам автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.

Передача руля несовершеннолетнему без прав в 2019 году наказывается наложением административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина соответственно будет задержана и отправлена на штрафстоянку, со всеми вытекающими последствиями. Для сравнения – раньше сумма штрафа по данному правонарушению для владельца транспортного средства составляла две с половиной тысячи рублей.