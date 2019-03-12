Самый сильный толкнул гирю весом 24 кг 56 раз на Масленицу в Бердске

На областном празднике «Широкая Масленица» выбрали самых сильных жителей Бердска.

Перед состязанием гиревиков показали мастер-класс именитые спортсмены Иван Москвин и Татьяна Бессонова. После их завораживающего жонглирования 16-килограммовой гирей, помериться богатырской силой на помост вышли не только мужчины, но женщины.

Надо отметить, что нелегко было выявить победителя — мужчины и милые дамы толкали гирю до последний секунды. В состязаниях гиревиков, толкнув 24-килограммовый снаряд 56 раз, победителями стали сразу два бердчанина: Степаненко Александр, учитель физической культуры школы №8 и Дмитрий, пожелавший остаться неизвестным. Вторым стал Родыгин Владимир — 47 раз, на третьем месте Клочков Игорь, уступив всего один толчок — 46 раз.

Виртуозно справился с 16-килограммовой гирей Дружинин Сергей, толкнув ее 60 раз, второе место разделили Ташкин Александр и Казымов Данила с результатом 57 раз, на третьем месте Дьячков Алексей — 46 раз. В состязании среди женщин с гирей весом 8 кг победительницей стала Сысенко Любовь — 53 раза. Отстав на одно очко, второе место завоевала Шишилина Анастасия, на третьем месте Родыгина Надежда.

В конкурсе «Ледяной столб» победил Евгений Агеев, второе место у Петра Меркушина, третье место у Виктора Черепанова, четвертое место — Андрей Шойко, пятое место – Вячеслав Рябов, шестое – Евгений Музуров.

В перетягивании каната среди военно-патриотических клубов победителем стала команда «Родина» из Искитима, второе место у клуба «Витязь» бердкой школы №5, третье место завоевала «Молодая гвардия», рассказали в отделе физкультуры и спорта Бердска.