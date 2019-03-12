КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102.
Продам комнату на ул. Боровая 100
Продам студию на ул. Кристальная 1
Продам комнату на ул. Островского 73
Продам студию на ул. Лунная 1
Продам 1к. на ул. Комсомольская 32
Продам студию на ул. Кристальная 5
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире

В мобильное приложение «Убитые дороги» попал Бердск

Самый сильный толкнул гирю весом 24 кг 56 раз на Масленицу в Бердске

Кровную месть объявил спикер парламента Чечни блогеру за презрение к Ахмату Кадырову

Голубые волосы школьникам разрешают 36% родителей в России

Разбил иномарки на отцовском ВАЗе подросток во дворе многоэтажки в Бердске

Офисных работников вытесняют с рынка труда инженеры

Истязал 3-летнего и 4-летнего сыновей отец-изверг в Новосибирске

Комитет солидарности по мусорной реформе создали в Бердске

Российский миллиардер оказался самым богатым жителем Лондона

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Самый сильный толкнул гирю весом 24 кг 56 раз на Масленицу в Бердске

Женщины тоже не отставали от богатырей. Распределились места и среди покорителей ледяного столба.(ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ)

12.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Самый сильный толкнул гирю весом 24 кг 56 раз на Масленицу в Бердске

Поднятие гири — традиционная масленичная забава

На областном празднике «Широкая Масленица» выбрали самых сильных жителей Бердска.

Перед состязанием гиревиков показали мастер-класс именитые спортсмены Иван Москвин и Татьяна Бессонова. После их завораживающего жонглирования 16-килограммовой гирей, помериться богатырской силой на помост вышли не только мужчины, но женщины.

Надо отметить, что нелегко было выявить победителя — мужчины и милые дамы толкали гирю до последний секунды. В состязаниях гиревиков, толкнув 24-килограммовый снаряд 56 раз, победителями стали сразу два бердчанина: Степаненко Александр, учитель физической культуры школы №8 и Дмитрий, пожелавший остаться неизвестным. Вторым стал Родыгин Владимир — 47 раз, на третьем месте Клочков Игорь, уступив всего один толчок — 46 раз.

Виртуозно справился с 16-килограммовой гирей Дружинин Сергей, толкнув ее 60 раз, второе место разделили Ташкин Александр и Казымов Данила с результатом 57 раз, на третьем месте Дьячков Алексей — 46 раз. В состязании среди женщин с гирей весом 8 кг победительницей стала Сысенко Любовь — 53 раза. Отстав на одно очко, второе место завоевала Шишилина Анастасия, на третьем месте Родыгина Надежда.

В конкурсе «Ледяной столб» победил Евгений Агеев, второе место у Петра Меркушина, третье место у Виктора Черепанова, четвертое место — Андрей Шойко, пятое место – Вячеслав Рябов, шестое – Евгений Музуров.

В перетягивании каната среди военно-патриотических клубов победителем стала команда «Родина» из Искитима, второе место у клуба «Витязь» бердкой школы №5, третье место завоевала «Молодая гвардия», рассказали в отделе физкультуры и спорта Бердска.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путину «Газпром» пообещал газифицировать Россию за 10 лет Порошенко спешно сбежал по лужам с митинга от радикалов в Житомире В мобильное приложение «Убитые дороги» попал Бердск

(2) Комментариев

  1. Гость

    Молодцы, сибиряки!!!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Дмитрий просто скромняга. А так то начальник роты бердской полиции!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика