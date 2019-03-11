КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 1-ую квартиру!
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На скотское содержание бомжей в частном приюте пожаловалась жительница Бердска

Федеральный Сабантуй-2019 съедутся праздновать мусульмане со всей России в Новосибирскую область

Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

За 36 млн рублей завершат строительство детсада в Южном микрорайоне Бердска

Часы чиновника-взяточника из Росимущества продали за 1,2 млн рублей на аукционе в Новосибирске

Убил 50 человек удар коалиции во главе с США в Сирии

Умер на работе: 8 минут боролись за жизнь водителя медики оборонного завода Искитима

Выбивать коллекторам долги по ЖКХ хочет запретить Яровая

Новая остановка: Маршрутки высадят пассажиров у моста возле вокзала в Бердске

Скандал по генплану Бердска: Никогда не брошу свой дом, хоть за какую выкупную цену!

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Убил 50 человек удар коалиции во главе с США в Сирии

По данным агентства SANA, большинство погибших — женщины и дети. Удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз.

11.03.2019 Фото: Википедии 2 коммент.
 
Убил 50 человек удар коалиции во главе с США в Сирии

В Сирии продолжают гибнуть люди

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в понедельник агентство SANA, в результате удара погибли более 50 человек.

Согласно данным его источников, удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз. Как отмечает агентство, большинство погибших — женщины и дети, передает 11 марта ТАСС.

Как ранее сообщил курдскому телеканалу Rudaw командир «Сил демократической Сирии» (СДС), которым оказывают поддержку США, Аднан Африни, курдские формирования возобновили в воскресенье вечером операцию против форпоста террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Поддержку с воздуха отрядам СДС оказывают ВВС западной коалиции, которые нанесли удары по складам с боеприпасами.

В субботу из Эль-Багуза вышли свыше 100 человек, среди которых были несколько террористов и члены их семей. На прошлой неделе отряды СДС приостановили наступление, дав последнюю возможность мирным жителям покинуть форпост запрещенной в России ИГ, а боевикам сдаться в плен. В течение февраля по гуманитарному коридору оттуда были эвакуированы свыше 20 тыс. мирных жителей. Среди них были несколько сотен сложивших оружие боевиков с семьями и заложники из числа мирных граждан.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
На скотское содержание бомжей в частном приюте пожаловалась жительница Бердска Федеральный Сабантуй-2019 съедутся праздновать мусульмане со всей России в Новосибирскую область Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вот те на =-O
    Никогда такого не было!!! И вот опять :-!

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    Вот такую «свободу и демократию» всегда несли западные вояки во главе с США.
    Зато как на Россию клеветать, так они в первых рядах.

    Thumb up 6 Thumb down 5

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика