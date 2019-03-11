Польза орехов и сухофруктов для людей

Наилучшим выбором становятся орехи и сухофрукты, ведь они обладают полезным составом и достойной питательной ценностью. На сайте eridanfrutnut.ru можно заказать полезные сухофрукты и орехи, которые удастся гарантированно включить в рацион для обеспечения полезного питания.
Важность сухофруктов и орехов для здоровья человека
Сухофрукты – это настоящий кладезь витаминов и питательных веществ, микро-, макроэлементы. Именно такой полезный состав оказывается важным для поддержания иммунитета и настроения, улучшения пищеварительных процессов, правильной работы внутренних органов. Важно понимать, что в сухофруктах сконцентрированы все полезные вещества, но при этом они обеспечивают быстрое насыщение.
Орехи так же, как и сухофрукты, считаются по-настоящему полезными. К тому же вегетарианцы могут заменять орехами мясо, ведь в них содержится даже белок в больших количествах.
Желательно употреблять орехи и сухофрукты в первой половине дня для того, чтобы не нанести вред фигуре. Объем одной порции должен составлять 50-100 грамм.
ТОП-5 сухофруктов и орехов
ТОП-6 включает в себя следующие сухофрукты и орехи:
1. Курага. Она очень полезна для работы ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, профилактики анемии. В кураге присутствует калий в большом количестве, причем он полезен для поддержания здоровья сердца.
2. Чернослив. Выводит лишние солевые соединения, улучшают обменные процессы.
3. Инжир. Обладает антиоксидантным действием и способен выводить паразиты, укреплять иммунитет. Употребление сушеного инжира полезно для улучшения состояния дыхательной системы.
4. Фисташки. Они полезны для тех, кто ведет активный образ жизни и должен быстро восстанавливаться после серьезных физических нагрузок. Гарантируется эффективная профилактика заболеваний печени и сердца, анемии.
5. Кешью. В составе присутствует большое количество калия и магния, благодаря чему гарантируется профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Орехи и сухофрукты считаются полезными продуктами.
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