Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Как сообщили агентству Reuters осведомленные источники, 11 марта президент США Дональд Трамп в бюджетной заявке на 2020 финансовый год запросит у Конгресса США дополнительно $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Причем, как отмечает агентство, эта сумма более чем в шесть раз превышает объем средств, которые были выделены в два последних финансовых года на проекты, связанные с охраной границ, а также на 6% больше, чем Дональд Трамп сумел собрать в этом году, используя свои чрезвычайные полномочия.

В указанную в бюджетной заявке сумму входят $5 млрд из бюджета Министерства внутренней безопасности и $3,6 млрд из бюджета Пентагона. Кроме того, президент запросит еще $3,6 млрд на проекты, реализация которых может затянуться из-за строительства стены. Бюджет должен быть принят до начала 2020 финансового года, то есть до 1 октября 2019 года.

Источник: Ъ