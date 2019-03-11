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Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Эта сумма более чем в 6 раз превышает объем средств, которые были выделены в два последних финансовых года на проекты, связанные с охраной границ.

11.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Трамп просит еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США хочет закрыть южную границу забором

Как сообщили агентству Reuters осведомленные источники, 11 марта президент США Дональд Трамп в бюджетной заявке на 2020 финансовый год запросит у Конгресса США дополнительно $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Причем, как отмечает агентство, эта сумма более чем в шесть раз превышает объем средств, которые были выделены в два последних финансовых года на проекты, связанные с охраной границ, а также на 6% больше, чем Дональд Трамп сумел собрать в этом году, используя свои чрезвычайные полномочия.

В указанную в бюджетной заявке сумму входят $5 млрд из бюджета Министерства внутренней безопасности и $3,6 млрд из бюджета Пентагона. Кроме того, президент запросит еще $3,6 млрд на проекты, реализация которых может затянуться из-за строительства стены. Бюджет должен быть принят до начала 2020 финансового года, то есть до 1 октября 2019 года.

Источник: Ъ


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(1) Комментарий

  1. Человек

    Это что же,они всё глубже и глубже влезают в финансовую дыру…? Если перевести эти деньги в рубли,то получится около 500 миллиардов рублей выбросить на ветер.Ну что скажут наши диванные эксперты:Поросёнок Петя с Новым мэром/пэром…? Есть у них какие предложения,может стоить письмо написать президенту?
    Человек —- *IN LOVE*

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