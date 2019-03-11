Поломали руки и ноги за три выходных 110 жителей Бердска

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Самое главное, администрации города Бердск, продержаться , без посыпания улиц Бердска песком, против скольжения пешеходов, с октября 2018 года до мая 2019 года! Там глядишь, лёд на пешеходных дорожках, сам собой растает, как и горы снега на обочинах, хорошо зима без снежная была…. А жители, что жители? Да кому они нужны? Администрации? Травмпунктам? Аптекам?
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