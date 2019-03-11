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Поломали руки и ноги за три выходных 110 жителей Бердска

Половина из обратившихся находилась в алкогольном опьянении.

11.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Поломали руки и ноги за три выходных 110 жителей Бердска

Пьяные пациенты грубят и хамят врачам

В прошедшие выходные резко увеличилось число травмированных жителей Бердска. В приемный покой хирургического корпуса бердской горбольницы обратились 110 человек, пять из них были госпитализированы, сообщила на совещании чиновников 11 марта замглавврача бердской ЦГБ Надежда Шахатова.

-Из 110 человек в состоянии алкогольного опьянения находилась практически половина. Праздники. Весна. Радость. Но хотелось бы обратиться к жителям Бердска. Глубокоуважаемые, цените свое здоровье, это самое главное, что у нас есть. Где алкогольное опьянение — там травмы, где некритичное и неадекватное отношение к окружающим, к медработникам. Хотелось бы увидеть понимание со стороны жителей, — подчеркнула Шахатова.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Самое главное, администрации города Бердск, продержаться , без посыпания улиц Бердска песком, против скольжения пешеходов, с октября 2018 года до мая 2019 года! Там глядишь, лёд на пешеходных дорожках, сам собой растает, как и горы снега на обочинах, хорошо зима без снежная была…. А жители, что жители? Да кому они нужны? Администрации? Травмпунктам? Аптекам?

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