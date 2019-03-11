Поломали руки и ноги за три выходных 110 жителей Бердска

В прошедшие выходные резко увеличилось число травмированных жителей Бердска. В приемный покой хирургического корпуса бердской горбольницы обратились 110 человек, пять из них были госпитализированы, сообщила на совещании чиновников 11 марта замглавврача бердской ЦГБ Надежда Шахатова.

-Из 110 человек в состоянии алкогольного опьянения находилась практически половина. Праздники. Весна. Радость. Но хотелось бы обратиться к жителям Бердска. Глубокоуважаемые, цените свое здоровье, это самое главное, что у нас есть. Где алкогольное опьянение — там травмы, где некритичное и неадекватное отношение к окружающим, к медработникам. Хотелось бы увидеть понимание со стороны жителей, — подчеркнула Шахатова.