Оборудовать автобусы подушками безопасности хочет ГИБДД по просьбе Путина

Путин попросил принять дополнительные меры по безопасности пассажирских перевозок
России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП. Как сообщил журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года.
«Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий дополнительные требования к транспортным средствам категории М-2, М-3 (автобусы — прим. ТАСС), которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — сказал он.
Также он отметил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт.
«Мы эту позицию инициировали перед Росстандартом, они нас поддержали, государственный стандарт будет разработан и механизм будет реализован. Это планируется сделать к началу 2020 года», — отметил Чипурин.
В конце февраля на итоговой коллеги МВД президент России Владимир Путин попросил ведомство принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
«В прошлом году были приняты серьезные меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. Как результат, число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%. Это хороший результат, спасибо вам большое за это. Однако обращаю внимание, общее количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд. Прошу принять дополнительные меры на этом направлении», — сказал президент.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10