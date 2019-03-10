Бомжи подожгли заброшенное здание близ курорта-отеля «Сосновка» в Бердске

Отдыхавшие в речкуновском лесу, заметив дым, вызвали пожарных
Днем в воскресенье, 10 марта, горело здание в бердской зоне отдыха. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, пожар случился в заброшенном корпусе близ курорт-отеля «Сосновка», возможно, когда-то принадлежавшем здравнице, расположенной в Речкуновке.
На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов и полицейские. В выходные дни в зеленой зоне Бердска особенно много отдыхающих. Подышать свежим воздухом в лесу приехали и очевидцы, поделившиеся фотографией с «Курьер. Среда. Бердск».
По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, пострадавших на пожаре нет. Он подтвердил, что горело заброшенное здание в речкуновской зоне отдыха.
-Здание нигде не числится и давно снято с балансового учета. Пожарные потушили. Причина пожара пока неизвестна, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков.
Вероятнее всего, заброшенный санаторский корпус загорелся из-за неосторожного обращения с огнем бомжей. Может, они там курили, может, костер разжигали. Не исключено, что «хулиганили» отдыхающие и подожгли преднамеренно.
Несмотря на то, что фактически ущерб никому не нанесен, происшествие все равно считается пожаром. Как отметил начальник бердского ОНД, с 1 января 2019 года учитывают как пожары даже горение мусора, травы и тополиного пуха:
-В том числе и бесхозных зданий. Если пожары с ущербом, они расследуются в рамках преступления — по УПК. Пожары без ущерба рассматривают в рамках КоАП.
-В понедельник будем разбираться, на чьей земле стоит это заброшенное здание. Оно уже горело примерно в 2012 году. Тогда уже выяснилось, что здание нигде на учете, ни у кого на балансе не стоит, — рассказал Николай Степоненков.
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Чё бомжи не люди? У них тоже масленица, блины пекли, а примус очень худой….
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