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Где отметить день рождение 12-летнего мальчугана в Бердске?

Живём в Бердске год.. Я в растерянности.

9.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мама:
Подскажите, пожалуйста, куда в нашем городе, кроме «Лазертака» и боулинга можно отвести группу 12 летних мальчуганов. У ребёнка предстоит день рождение.. Живём в Бердске год.. Я в растерянности… И где можно интересно отметить. Спасибо.


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