Где отметить день рождение 12-летнего мальчугана в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПодскажите, пожалуйста, куда в нашем городе, кроме «Лазертака» и боулинга можно отвести группу 12 летних мальчуганов. У ребёнка предстоит день рождение.. Живём в Бердске год.. Я в растерянности… И где можно интересно отметить. Спасибо.