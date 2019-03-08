КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2как в центре
продам
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла

8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши-алиментщицы из Бердска

Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет?

Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина «Мария Ра» во дворе 5-этажки в Бердске

Новый способ бороться с онкологическими заболеваниями нашли ученые

Вице-мэр Бердска: Или остановка, или пешеходный переход. Выбирайте! Пока жалоб нет

С 8 Марта, любимые женщины Бердска!

Полмиллиона рублей заплатит за цветы мэрия Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Сбил пешеходов: Попало на видео смертельно ДТП ночью 8 марта В Новосибирске

Мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по улице Немировича-Данченко, сбил двух пешеходов, один скончался на месте ДТП, другого с травматической ампутацией ноги увезли в больницу. (ВИДЕО)

8.03.2019 Фото: АСТ-54 2 коммент.
 
Сбил пешеходов: Попало на видео смертельно ДТП ночью 8 марта В Новосибирске

В Новосибирске автомобилем сбиты два пешехода

В ночь на 8 марта в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по улице Немировича-Данченко, и у дома №142 совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего совершил столкновение с автомобилем Subaru Forester.

В результате ДТП на месте скончался один из пешеходов – неустановленный мужчина в возрасте около 35-40 лет. Второй пешеход, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сбил пешеходов: Попало на видео смертельно ДТП ночью 8 марта В Новосибирске


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла 8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши-алиментщицы из Бердска Полиция Бердска приостановила расследование дела о мошенничестве в «Стройинвестпроекте»

(2) Комментариев

  1. А.

    Яндекс.такси сбил ? Несутся как ненормальные…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    Ред. в заголовке — смертельно ДТП. «Е»

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика