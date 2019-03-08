Сбил пешеходов: Попало на видео смертельно ДТП ночью 8 марта В Новосибирске

В ночь на 8 марта в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по улице Немировича-Данченко, и у дома №142 совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего совершил столкновение с автомобилем Subaru Forester.



В результате ДТП на месте скончался один из пешеходов – неустановленный мужчина в возрасте около 35-40 лет. Второй пешеход, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.