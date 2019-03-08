Сбил пешеходов: Попало на видео смертельно ДТП ночью 8 марта В Новосибирске

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Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет?
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С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов
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Вице-мэр Бердска: Или остановка, или пешеходный переход. Выбирайте! Пока жалоб нет
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Ред. в заголовке — смертельно ДТП. «Е»
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