КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2как в центре
продам
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла

8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши-алиментщицы из Бердска

Почему у одних подростков есть прыщи, а у других нет?

Ангела Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

С 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей увеличил Путин пособие родителям детей-инвалидов

Разлив топлива: Пробила бензобак оградой фура магазина «Мария Ра» во дворе 5-этажки в Бердске

Новый способ бороться с онкологическими заболеваниями нашли ученые

Вице-мэр Бердска: Или остановка, или пешеходный переход. Выбирайте! Пока жалоб нет

С 8 Марта, любимые женщины Бердска!

Полмиллиона рублей заплатит за цветы мэрия Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла

Массовые отключения электричества произошли в 21 из 23 штатов страны, а также в Каракасе. Мадуро в Twitter обвинил в случившемся США.

8.03.2019 Фото: Reuters Нет комментариев
 
Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла

Столица Каракас (на фото) и 15 из 23 штатов Венесуэлы 7 марта остались без электроснабжения

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури».
«Это часть электрической войны против государства. Мы этого не позволим! Работаем, чтобы возобновить энергообслуживание», — написала корпорация в Twitter.
Обстоятельства инцидента не сообщаются.
Газета Nacional сообщила о массовых отключениях электричества в 21 из 23 штатов страны, а также в Каракасе.
Корреспондент РИА Новости передает, что в столице остановлено метро, наблюдаются перебои с мобильной связью.
Позже в пресс-службе президента Николаса Мадуро сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено на востоке страны.
В Corpoelec РИА Новости заявили, что полностью подача электроэнергии может быть возобновлена в пятницу.
В руководстве международного аэропорта Каракаса отметили, что воздушная гавань продолжает работу, несмотря на массовые отключения электроэнергии в стране.
«Мы продолжаем принимать внутренние и международные рейсы благодаря недавнему введению в строй резервной силовой установки мощностью 2000 киловатт, а также благодаря эффективной мобилизации нашего персонала», — сообщило руководство аэропорта Майкетия.
«Никто не победит народ Чавеса»
Венесуэльский лидер Мадуро в Twitter обвинил в случившемся США.
«Электроэнергетическая война, объявленная и направленная американским империализмом против нашего народа, будет разрушена. Ничто и никто не победит народ Чавеса», — написал он.
После этого госсекретарь США Майк Помпео отверг причастность Соединенных Штатов или других стран к массовым отключениям электричества в Венесуэле.
«Отключения электричества и разруха, от которых страдают рядовые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Это не Эквадор, это не Бразилия, Европа или кто-то еще», — написал Помпео в Twitter.
По его мнению, отключения электричества — результат действий властей самой Венесуэлы.
Попытка госпереворота
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро развернулись 21 января. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
В ряде стран заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента «марионеткой США».
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла 8 марта: Арестовали Toyota Prius за долги перед сыном у мамаши-алиментщицы из Бердска Полиция Бердска приостановила расследование дела о мошенничестве в «Стройинвестпроекте»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика