Диверсия на ГЭС: без электричества осталась Венесуэла

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури».

«Это часть электрической войны против государства. Мы этого не позволим! Работаем, чтобы возобновить энергообслуживание», — написала корпорация в Twitter.

Обстоятельства инцидента не сообщаются.

Газета Nacional сообщила о массовых отключениях электричества в 21 из 23 штатов страны, а также в Каракасе.

Корреспондент РИА Новости передает, что в столице остановлено метро, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Позже в пресс-службе президента Николаса Мадуро сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено на востоке страны.

В Corpoelec РИА Новости заявили, что полностью подача электроэнергии может быть возобновлена в пятницу.

В руководстве международного аэропорта Каракаса отметили, что воздушная гавань продолжает работу, несмотря на массовые отключения электроэнергии в стране.

«Мы продолжаем принимать внутренние и международные рейсы благодаря недавнему введению в строй резервной силовой установки мощностью 2000 киловатт, а также благодаря эффективной мобилизации нашего персонала», — сообщило руководство аэропорта Майкетия.

«Никто не победит народ Чавеса»

Венесуэльский лидер Мадуро в Twitter обвинил в случившемся США.

«Электроэнергетическая война, объявленная и направленная американским империализмом против нашего народа, будет разрушена. Ничто и никто не победит народ Чавеса», — написал он.

После этого госсекретарь США Майк Помпео отверг причастность Соединенных Штатов или других стран к массовым отключениям электричества в Венесуэле.

«Отключения электричества и разруха, от которых страдают рядовые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Это не Эквадор, это не Бразилия, Европа или кто-то еще», — написал Помпео в Twitter.

По его мнению, отключения электричества — результат действий властей самой Венесуэлы.

Попытка госпереворота

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро развернулись 21 января. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

В ряде стран заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента «марионеткой США».

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.