450 тыс. рублей украли мошенники с карт Сбербанка через приложение «Мобильный банк» в Новосибирске
Осужденные использовали вредоносное программное обеспечение, в результате которого получали доступ к сервису или приложению «Сбербанк Онлайн» на устройствах «Андроид». Организатор ОПГ проведет в тюрьме 3,6 лет.
Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Хамуковой, Заборовского и Ликиных. Они признаны виновными в совершении в составе организованной группы преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Судом установлено, что с 10 декабря 2016 по 12 апреля 2017 руководителем организованной группы Хамуковой и участниками организованной группы Ликиных, Заборовским и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Новосибирска были совершены кражи. Со счетов банковских карт клиентов ПАО Сбербанк были похищены свыше 450 тыс. рублей.
Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение краж, осуществлялась с использованием вредоносного программного обеспечения, в результате которого злоумышленники получали доступ к сервису «Мобильный банк» либо приложению «Сбербанк Онлайн» на устройствах «Андроид», перечисляли денежные средства на банковские карты, которые принадлежали третьим лицам, после чего обналичивали денежные средства и распоряжались ими по своему усмотрению.
Хамукова приговорена по совокупности 22 преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ликиных признан виновным в совершении 6 преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.
Заборовский осужден по 8 эпизодам преступлений к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно).
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