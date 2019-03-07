450 тыс. рублей украли мошенники с карт Сбербанка через приложение «Мобильный банк» в Новосибирске

Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Хамуковой, Заборовского и Ликиных. Они признаны виновными в совершении в составе организованной группы преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что с 10 декабря 2016 по 12 апреля 2017 руководителем организованной группы Хамуковой и участниками организованной группы Ликиных, Заборовским и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Новосибирска были совершены кражи. Со счетов банковских карт клиентов ПАО Сбербанк были похищены свыше 450 тыс. рублей.

Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение краж, осуществлялась с использованием вредоносного программного обеспечения, в результате которого злоумышленники получали доступ к сервису «Мобильный банк» либо приложению «Сбербанк Онлайн» на устройствах «Андроид», перечисляли денежные средства на банковские карты, которые принадлежали третьим лицам, после чего обналичивали денежные средства и распоряжались ими по своему усмотрению.

Хамукова приговорена по совокупности 22 преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ликиных признан виновным в совершении 6 преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Заборовский осужден по 8 эпизодам преступлений к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно).

Приговор суда не вступил в законную силу.