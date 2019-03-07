Почти 7 млн рублей долга по зарплате выплатил «Мастер и К» после проверки прокурора Бердска

Прокуратура г. Бердска Новосибирской области провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Мастер и К». Установлено, что заработная плата работникам общества выплачивалась с нарушением сроков, установленных локальным правовым актом. Кроме того, на предприятии образовалась задолженность перед уволенными работниками.

По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору общества представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица и руководителя возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, прокуратура города в интересах всех работников организации в суд предъявила заявления о выдаче судебных приказов.

В результате принятых мер выплачены долги по зарплате в общей сумме более 6,6 млн рублей.

Источник: Генпрокуратура РФ