Семинары и вебинары для руководителей

ПРАКТИКУМ ПО ПРАВИЛАМ УЧЕТА НДС В «ПЕРЕХОДНЫЙ» ПЕРИОД

19 марта 2019 г. с 10:00 до 13:00

1 ситуация. Реализация и оплата после 01.01.2019 г.

2 ситуация. Предоплата получена до 01.01.2019 г., реализация – после 01.01.2019 г.

3 ситуация. Оплата получена после 01.01.2019 г., реализация – до 01.01.2019 г.

4 ситуация. Часть предоплаты получена до 01.01.2019 г., оставшаяся часть – после 01.01.2019 г., реализация – после 01.01.2019 г.

5 ситуация. Если общая стоимость договора осталась неизменной (Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

6 ситуация. Отгрузка произведена в 2018 г., исправленный (корректировочный) счет-фактура выставляется в 2019 г.

7 ситуация. Аванс получен в 2018 г. и возвращен в 2019 г.

8 ситуация. Отгрузка в 2018 г. и возврат в 2019 г.

9 ситуация. Рекомендации по ведению книг покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур и по составлению налоговой отчетности.

10 Ситуация. Когда не работает правило 5% для раздельного учета (изменения п. 4 Ст. 170 НК РФ).

11 Ситуация. Заполнение декларации по НДС: на что обратить внимание.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

14 марта

Время проведения: с 10-00 до 13-00

С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

27 марта

Время проведения: с 10-00 до 13-00

С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

Иностранные работники – 2019

Семинар-тренинг проводит Мартынова Татьяна Леонидовна – эксперт ООО «Агентство

трудовых споров».

В программе семинара-тренинга:

1. Статусы иностранных работников.

2. Временно пребывающие в РФ иностранцы с патентом:

как взять на работу.

3. Временно пребывающие в РФ иностранцы с патентом:

как платить НДФЛ, взносы и назначать пособия.

4. Работники из стран – членов ЕАЭС.

5. Иностранцы, получившие в РФ временное убежище.

6. Высококвалифицированные специалисты.

Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – бесплатно.

Для несопровождаемых клиентов – 1 000 рублей с НДС.

Семинары-тренинги проводятся в Учебном Центре компании «Локсит»:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e-mail: profedu@loksit.ru

Практикум 15 марта 2019 года

Время проведения: с 10-00 до 13-00

ПРАКТИКУМ ПО ПРАВИЛАМ УЧЕТА НДС В «ПЕРЕХОДНЫЙ» ПЕРИОД

Практикум проводит Посаженникова Татьяна Борисовна – доцент кафедры «Учета и банковского дела» НГТУ, аттестованный аудитор, директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит», профессио-нальный бухгалтер и преподаватель ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус).

В программе практикума:

1 ситуация. Реализация и оплата после 01.01.2019 г.

2 ситуация. Предоплата получена до 01.01.2019 г., реализация – после 01.01.2019 г.

3 ситуация. Оплата получена после 01.01.2019 г., реализация – до 01.01.2019 г.

4 ситуация. Часть предоплаты получена до 01.01.2019 г., оставшаяся часть – после 01.01.2019 г., реализация – после 01.01.2019 г.

5 ситуация. Если общая стоимость договора осталась неизменной (Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

6 ситуация. Отгрузка произведена в 2018 г., исправленный (корректировочный) счет-фактура выставляется в 2019 г.

7 ситуация. Аванс получен в 2018 г. и возвращен в 2019 г.

8 ситуация. Отгрузка в 2018 г. и возврат в 2019 г.

9 ситуация. Рекомендации по ведению книг покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур и по составлению налоговой отчетности.

10 Ситуация. Когда не работает правило 5% для раздельного учета (изменения п. 4 Ст. 170 НК РФ).

11 Ситуация. Заполнение декларации по НДС: на что обратить внимание.

Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – 1 500 рублей с НДС.

Для несопровождаемых клиентов – 2 600 рублей с НДС.

Практикум проводится в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e-mail: profedu@loksit.ru

Вебинар 18 марта 2019 года

Время проведения: с 14-00 до 17-00

Необоснованная налоговая выгода: судебная практика

Вебинар проводит Бациев Виктор Валентинович — действительный государственный советник юстиции 3 класса, с 2009 года до ликвидации ВАС – член Президиума Суда, председатель налогового состава.

В программе вебинара:

1. Новации НК РФ. Статья 54.1 НК РФ «Пределы осуществления налогоплательщиками прав при исчислении налогов».

Проверочные тесты, прохождение которых обязательно для признания налоговой выгоды обоснованной.

Значение реальности операций и проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. Оценка налоговой добросовестности при заключении договоров.

2. Структурирование бизнеса в рамках группы лиц.

Специальные налоговые режимы: пределы применения.

Как избежать квалификации взаимоотношений в качестве схемы дробления бизнеса.

3. Деловая цель и существо над формой в налогообложении.

Краткая характеристика доктрин деловой цели и приоритета существа над формой в налогообложении. Сохранилась ли значимость данных доктрин в условиях действия статьи 54.1 НК РФ.

Деловая цель есть, но «не совсем та»: налоговые последствия обхода неналоговых норм.

Полнота переквалификации и налоговая реконструкция.

Стоимость индивидуального подключения — 2 500 рублей с НДС.

Стоимость участия одного сотрудника в трансляции в зал Учебного Центра компании «Локсит» — 2 000 рублей с НДС.

Стоимость участия в трансляции в зал Учебного Центра для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 1 500 рублей с НДС.

Трансляция в Учебном Центре компании «Локсит»:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e-mail: profedu@loksit.ru

Вебинар 18 марта 2019 года

Время проведения: с 14-00 до 18-00

Отчетность за I квартал 2019 года: учитываем изменения законодательства

Вебинар проводит Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

В программе вебинара:

I. ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ I НК РФ. На что обратить внимание в свете последних изменений. Что теперь могут потребовать контролеры.

II. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Налог на прибыль организаций

• Изменения в порядке признания отдельных видов расходов. Какие расходы можно учесть в 2019 г.

• Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль.

— Перечень учитываемых расходов расширили.

— Перераспределили размер ставок между федеральным и региональными бюджетами.

2. Налог на добавленную стоимость

• Текущие расчеты с бюджетом по НДС: Новая ставка НДС с 2019г. Как закрыть расчеты с контрагентами по задолженностям на 31.12.2018г., основные проблемы при формировании налоговой базы и получении налоговых вычетов.

• Посреднические операции. Порядок оформления сделок — на что обратить особое внимание.

• Отмена части льготируемых операций, как построить работу.

3. Налог на имущество организаций

• Отмена налога в части движимого имущества.

• Изменения в порядке отчетности по налогу.

4. НДФЛ

• Изменения в части признания доходов.

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Стоимость индивидуального подключения — 2 500 рублей с НДС.

Стоимость участия одного сотрудника в трансляции в зал Учебного Центра компании «Локсит» — 2 000 рублей с НДС.

Стоимость участия в трансляции в зал Учебного Центра для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 1 500 рублей с НДС.

Трансляция в Учебном Центре компании «Локсит»:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e-mail: profedu@loksit.ru

Семинар 21 марта 2019 года

Время проведения: с 10-00 до 17-00

Налоги — 2019: перезагрузка. Налоговое планирование и налоговая оптимизация. Налоговые проверки и споры

Семинар проводит Ряховский Дмитрий Иванович (г.Москва) — д.э.н., управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента налоговой политики и ТТР Финансового университета при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий налоговый консультант.

В программе семинара:

1. Трансформация налоговой системы в 2019 году

2. Налоговое планирование и налоговая оптимизация

3. Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ

4. Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в действии

5. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

Стоимость участия одного сотрудника — 3 500 рублей с НДС.

Стоимость участия для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 3 150 рублей с НДС.

Эксклюзивный авторский материал (презентация семинара) – 1 500 руб.

Семинар проводится в Учебном Центре компании «Локсит»:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e-mail: profedu@loksit.ru

Семинар 20 марта 2019 года

Время проведения: с 10-00 до 14-00

Налоговая отчетность за 1 квартал 2019 года

Семинар проводят специалисты ФНС.

В программе:

1. Изменения в формировании и представлении налоговой отчетности за 1 квартал 2019 года. Типичные ошибки в отчетности по НДС. Обзор новой декларации по НДС.

2. Характерные ошибки в исчислении НДС.

3. Контрольные мероприятия.

4. Вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.

5. Налог на имущество.

6. Обзор наиболее интересных судебных решений и разъяснений по вопросам налогообложения.

7. Вопрос-ответ по теме: «Онлайн-кассы».

Стоимость участия одного сотрудника — 2 600 рублей с НДС.

Стоимость участия для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 1 500 рублей с НДС.

Семинар проводится в Учебном Центре компании «Локсит»:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru

или по e-mail: profedu@loksit.ru

Вебинар 19 апреля 2019 года

Время проведения: с 14-00 до 18-00

Банкротство юридических лиц. Последние изменения в законодательстве

Вебинар (семинар-практикум) проводит Егоров Андрей Владимирович — эксперт по гражданскому праву, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, первый заместитель председателя совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, главный редактор журнала «Арбитражная практика для юристов».

В программе вебинара:

1. Понятие и смысл банкротства. Цели банкротного производства. Реабилитационные и ликвидационные процедуры банкротства: понятие и сущность.

2. Участники дела о банкротстве: кредиторы, должник, государственные органы, управляющие. Роль арбитражного суда в деле о банкротстве.

3. Особенности возбуждения дела о банкротстве. Использование банкротства как действенного способа получения долга.

4. Банкротство – затратная процедура. Проблема расходов по делу.

5. Контроль за действиями арбитражных управляющих при банкротстве.

6. Установление требований кредиторов. Очереди кредиторов. Особый статус залоговых кредиторов.

7. Особенности правового режима текущих платежей.

8. Механизмы сбора конкурсной массы: реализация имущества, взыскание дебиторской задолженности, отказ от невыгодных сделок, оспаривание сделок, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Стоимость индивидуального подключения — 2 500 рублей с НДС.

Стоимость участия одного сотрудника в трансляции в зал Учебного Центра компании «Локсит» — 2 000 рублей с НДС.

Стоимость участия в трансляции в зал Учебного Центра для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) — 1 500 рублей с НДС.

Трансляция в Учебном Центре компании «Локсит»:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e-mail: profedu@loksit.ru

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