Оружие для охоты за танками России хочет возродить Пентагон

В США хотят возродить оружие времен холодной войны под названием Assault Breaker. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (The Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) работает над новым умным оружием дальнего действия, которое атакуя нападающие силы, дает время для прибытия подкрепления, сообщает НСН со ссылкой на Popular Mechanics.

Как отмечает издание, программа под названием Assault Breaker II подобна программе времен холодной войны, нацеленной на то, чтобы давать отпор советскому оружию в Восточной Европе. Принцип работы программы американские журналисты объясняют на гипотетическом примере попытки России захватить восточный блок НАТО. Если Россия, например, атаковала страны Прибалтики и с помощью бомбардировщиков и ракет дальнего действия поразила американские военные базы в регионе, незамедлительный ответ Альянса невозможен.

Однако, ВВС США запускают эскадрилью из 12 тяжелых бомбардировщиков B-52H, которые перехватывают российские броневойска, выпустив по 20 ракет Assault Breaker. При приближении к колоне российских танков, каждая ракета выпускает по 40 подзарядов, каждый из которых заряжен инфракрасным сенсором и может охотиться за танком. Когда цель определена, подзаряд пробивает верхнюю броню танка и уничтожает его, пишет Popular Mechanics.

«Если допустить, что каждый заряд имеет 50-процентный шанс уничтожить танк, одно оружие Assault Breaker могло бы вывести из строя 20 из 30 танков в российском батальоне, тем самым сделав его негодным для боя», — подсчитали эксперты.

Отмечается, что система Assault Breaker II предназначена для сдерживания и для того, чтобы заставить потенциальных врагов еще раз подумать о проведении неожиданных атак на США и их соседей. Предполагается, что новое оружие будет в основном выполнять оборонительные задачи. По данным Пентагона, Assault Breaker II может поступить на вооружение американской армии уже в ближайшие 10 лет.

Источник: nsn.fm