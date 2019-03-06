Отказался снять с регистрации кандидата в депутаты от КПРФ по иску его соперника суд Бердска

Судья Бердского городского суда Наталья Новосадова сегодня, 6 марта, отказала удовлетворить иск о снятии одного из кандидатов в депутаты с регистрации. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Максим Максимов, зарегистрированный кандидат-самовыдвиженец по округу №20, подал иск к территориальной избирательной комиссии.

Истец требовал снять с регистрации соперника, представителя КПРФ Дмитрия Титова, за незаконную агитацию. По мнению Максимова, Титов незаконно использовал чужую интеллектуальную собственность в своих агитационных материалах. А именно: Титов разместил картинку, по мнению Максимова, взятую с городского плана благоустройства, разработанного по заданию бердской мэрии и на бюджетные деньги.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина, суд заслушал представителей всех заинтересованных сторон — представителей истца, ответчика, администрации, управления ЖКХ и ООО «Техпромпроект». Эта фирма разрабатывала план благоустройства дворов во всем городе по заданию УЖКХ.

— Суд не удовлетворил иск, признав, что в агитационном материале нет нарушения закона об интеллектуальной собственности. Значит, Дмитрия Сергеевича мы не снимаем с регистрации. Но у истца есть возможность подать апелляцию, — отметила Наталья Валерьевна, сообщив, что Максим Максимов был настроен на продолжение судебного разбирательства.

По ее словам, в остальном предвыборная кампания в Бердске проходит вполне спокойно. Кроме Дмитрия Титова пока никто не агитирует на избирательном округе №20. 5 марта принес на проверку свои агитки еще один зарегистрированный кандидат — Андрей Пилько, выдвинутый «Единой Россией». Претензий к плакатам единоросса со стороны ТИК не возникло — соответствуют закону. Жалоб на нарушения избирательного законодательства пока в бердский избирком не поступало.

Выборы на бердском избирательном округе №20 пройдут 14 апреля. В тот день с помощью голосов избирателей разыграют последний депутатский мандат горсовета Бердска. И тогда депутатский корпус будет работать в полном составе — в количестве 33 человек.

Список кандидатов:

1. 36-летний Рамиз Масимов — представитель «Справедливой России», гендиректор УК «Сибирские коммунальные системы»;

2. 44-летний выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов, гендиректор ООО «Пульс-Про»;

3. 34-летний искитимец Максим Максимов, инженер-проектировщик компании «Фирма Янтарь III ЛТД», самовыдвиженец;

4. 50-летний бердчанин Евгений Титов, наладчик оборудования в ООО «Тримэкс», самовыдвиженец;

5. 51-летний бердчанин Евгений Соколов, работающий гендиректором ООО НПК «Аквасиб», выдвиженец от ЛДПР;

6. Андрей Пилько, 51 год, партия «Единая Россия», замдиректора по общим вопросам ООО «Бердский кирпичный завод».

Таким образом, кандидаты в депутаты представляют все парламентские партии.

Летом 2018 года депутат Владимир Захаров был назначен вице-мэром по строительству и городскому хозяйству, поэтому досрочно сложил депутатские полномочия. Округ остался без своего депутата.

В выборах, напомним, участвуют только избиратели округа №20.

Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:

улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с №2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.