ДТП: Бензовоз и мусоровоз зажали Lada на трассе Р-256 в Бердске

О дорожной аварии на трассе Р-256 сообщили очевидцы происшествия сегодня, 5 марта. По словам проезжающих мимо ДТП горожан, бензовоз и мусоровоз зажали «Ладу» на полосе движения в сторону Искитима около 15 часов дня. Вблизи кольца у железнодорожного вокзала Бердска из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась «пробка».

Сотрудников ГИБДД на месте происшествия пока еще нет, но аварийные комиссары уже работают с виновниками ДТП.