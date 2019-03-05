Врачи микрорхирургии глаза проверят зрение у детей в Бердске

Обсуждали вопрос о скрининговых исследованиях МНТК «Хирургия глаза» в детсадах и школах на совещании чиновников 4 марта в Бердске.

— Две недели тому назад мы проводили интересное совещание по результатам медицинского осмотра. Была организована встреча с дирекцией МНТК, это микрохирургия глаза, по вопросам оздоровления и оказанию поддержки ребятишкам, которые имеют отклонения по зрению. Обсуждался совместный проект работы бердской администрации и МНТК. Мы тогда приняли два объекта — школу и дошкольное учреждение. На каком этапе мы сейчас находимся? — спросил у начальника управления образования Жанны Тузовой мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Жанны Тузовой, определены учреждения, детсад №2 и школа №2, для проведения скрининговых исследований. Получены согласия родителей на проведение этих исследований. И письменное, и устное. После 14 марта специалисты МНТК проведут скрининговое исследование в данных образовательных организациях.

Евгений Шестернин поинтересовался у замглавврача бердской ЦГБ Надежды Шахатовой, есть ли у нее чем дополнить озвученный вопрос.

— Дополнить особенно нечего, к тому что доложила Жанна Леонидовна. Наша методическая помощь и помощь врачами-специалистами коллегам из МНТК не потребуется. Они выйдут абсолютно автономно — со своей аппаратурой, со своими лицензированными специалистами, которые будут иметь возможность и право выносить заключение по лечению либо дальнейшей реабилитации, — отметила Надежда Александровна.