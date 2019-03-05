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На текущие нужды россияне впервые потратили больше, чем заработали

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На текущие нужды россияне впервые потратили больше, чем заработали

Это произошло на фоне незначительного ухудшения динамики доходов и зарплат в 2018 году. В январе к этому добавились замедление годового роста реальной зарплаты до 0,2%.

5.03.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
На текущие нужды россияне впервые потратили больше, чем заработали

Уровень потребления позволил поддержать растраты рублевых сбережений — 245 млрд руб. наличных и 555 млрд руб. банковских

Свежая статистика расходов домохозяйств принесла исторический антирекорд: в январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов. Таким образом были преодолены традиционный январский максимум (в январе 2018 года — 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998–1999 годах, когда доходы упали на четверть).

Это произошло на фоне незначительного (на 0,1 процентного пункта, п. п., или 65 млрд руб.) ухудшения динамики доходов и зарплат в 2018 году. В январе к этому добавились замедление годового роста реальной зарплаты до 0,2% (минимума с середины 2016 года), снижение реальных доходов на 1,3% (см. “Ъ” от 21 января) и заметное падение их покупательной способности практически по всем категориям товаров (исключение — «куртка мужская», «джемпер для взрослых», яблоки, вермишель, масло подсолнечное, чай байховый черный, молоко, баранина и говядина с костями). В то же время доля расходов на оплату обязательных платежей за год выросла на 0,6 п. п. — до 12,6% в январе 2019 года. «Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы»,— поясняет январский аналитический комментарий ЦБ об экономике.

Игорь Поляков из ЦМАКП замечает, что такой уровень потребления гражданам позволил поддержать растраты рублевых сбережений — 245 млрд руб. наличных и 555 млрд руб. банковских. При этом валютные банковские сбережения на фоне роста опасений новых внешнеэкономических санкций в январе выросли при меньшей, чем в прошлом году, доле трат на покупку наличной валюты. Граждане активно делали покупки при помощи банковских карт за рубежом (4,4% из 100,7%), ходили в кафе и рестораны (годовой прирост оборота общепита в январе составил 4,9%) и покупали автомобили.

В ЦБ ожидают, что «с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года замедлятся до 1–1,5%».

Источник: Ъ


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    «Россияне впервые потратили больше, чем заработали. Это получилось на фоне НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО уменьшения доходов» *LOL*. Козьма Прутков отдыхает — точнее всех макарошек повествование

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  2. Гость

    А чего вы хотите, если даже в «храме на горе» средний класс в бараках «процветает»?! Создали себе жизненные иллюзии, Рио-де-Жанейро и белые штаны! А жЫзнь она везде не сахар — и пожиже, и попроще, чем вы из голливудских сладеньких киношек почерпнули!
    Обычная «одноэтажная Америка» — https://www.youtube.com/watch?v=ujOxgdsBmpE =-O

    Thumb up 1 Thumb down 4

  3. Аноним

    россияне впервые потратили больше, чем заработали…

    Медведев: Необходимо пересчитать налог россиянам по затратам, чтобы учесть все нетрудовые доходы. :-D

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  4. Аноним

    радует, что айфоны, машины, кафэшки, развлекаловки стали обязательной частью нашей жизни и все эти расходы перешли в разряд текущих нужд 8)

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    • Аноним

      Вот оно что! Это кто из алигархов яхту очередную в кредит прикупил, что так всю статистику нашей великой державы испохабил

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