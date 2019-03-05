КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска

Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске

ДТП: Бензовоз и мусоровоз зажали Lada на трассе Р-256 в Бердске

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Переполненные контейнеры: Периодичность вывоза мусора корректируют в Бердске

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Приостановила выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия

Россияне «закончатся» к 2050 году по мнению РПЦ

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска

Новосибирский областной суд оставил этот приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного о невиновности — без удовлетворения.

5.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска

Олег Парамзин признан виновным и осужден за умышленное причинение смерти другому человеку

Приговором Бердского городского суда от 12 декабря 2018 года 46-летний Олег Парамзин признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Судом установлено, что 10 августа 2018 года около 18 часов 30 минут возникла ссора между Парамзиным и его ранее знакомым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры Парамзин взял нож и нанес им знакомому удар в грудь. От полученных травм наступила смерть потерпевшего.

С учетом тяжести совершенного преступления, данных о личности, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд первой инстанции назначил Парамзину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил этот приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного о невиновности — без удовлетворения.

Источник: Прокуратура НСО


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске ДТП: Бензовоз и мусоровоз зажали Lada на трассе Р-256 в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика