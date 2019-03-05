За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска

Приговором Бердского городского суда от 12 декабря 2018 года 46-летний Олег Парамзин признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Судом установлено, что 10 августа 2018 года около 18 часов 30 минут возникла ссора между Парамзиным и его ранее знакомым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры Парамзин взял нож и нанес им знакомому удар в грудь. От полученных травм наступила смерть потерпевшего.

С учетом тяжести совершенного преступления, данных о личности, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд первой инстанции назначил Парамзину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил этот приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного о невиновности — без удовлетворения.

Источник: Прокуратура НСО