Россияне «закончатся» к 2050 году по мнению РПЦ

Так председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов отреагировал на заявление главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами.

Протоирей Димитрий Смирнов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что согласен с прогнозами Гайнутдина.

«Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы».

На вопрос корреспондента о возможности изменить ситуацию протоирей ответил:

«Уже поздно».

Сегодня в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет доля мусульман в стране значительно увеличится.

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», — приводит его слова агентство Интерфакс.

В феврале этого года фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в Российской Федерации составило около 10 млн человек.

Источник: Говорит Москва