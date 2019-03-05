Россияне «закончатся» к 2050 году по мнению РПЦ

По прогнозам специалистов через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане
Так председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов отреагировал на заявление главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами.
Протоирей Димитрий Смирнов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что согласен с прогнозами Гайнутдина.
«Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы».
На вопрос корреспондента о возможности изменить ситуацию протоирей ответил:
«Уже поздно».
Сегодня в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет доля мусульман в стране значительно увеличится.
«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», — приводит его слова агентство Интерфакс.
В феврале этого года фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в Российской Федерации составило около 10 млн человек.
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НВР : да…учитывая , что последние экономические и социальные «реформы» в первую очередь выкашивают русскоязычные центральные области в плане демографии …а Дальний Восток за последние несколько лет потерял около миллиона человек…убиты целые отрасли экономики, медицина ,образование,наука , а самое главное — не видно даже перспектив в будущем….
и добавьте еще путинский «подарок» в виде пенсионной реформы ….
российская людоедская «экономика» никак не располагает к умножению россиян…
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