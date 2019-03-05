КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска

Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске

ДТП: Бензовоз и мусоровоз зажали Lada на трассе Р-256 в Бердске

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Переполненные контейнеры: Периодичность вывоза мусора корректируют в Бердске

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Приостановила выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия

Россияне «закончатся» к 2050 году по мнению РПЦ

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


«Скотобаза»: Уволит за некорректное высказывание чиновника Роскосмос

Госкорпорация принесла извинения «всем, кого оскорбили» высказывания Станислава Жаркова. Публичное поведение сотрудника расценили, как не соответствующее высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли.

5.03.2019 Фото: Flickr Один комментарий
 
Скотобаза: Уволит за некорректное высказывание чиновника Роскосмос

Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать дочерней организации ФГУП «Агат» уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет.

-Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания. При этом обращаем внимание на то, что речь идёт о сотруднике одной из дочерних организаций Роскосмоса, а не о самой Госкорпорации, на что ошибочно указали некоторые СМИ, — обратились к россиянам руководство Роскосмоса.

Напомним, руководитель отдела нормативно-правового обеспечения по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков в беседе о реновации в Москве в Facebook назвал живущих в хрущевках людей скотобазой.

Скриншот диалога с участием Жаркова разместил Telegram-канал «Медиатехнолог». Дискуссия под одной из публикаций в социальной сети произошла в субботу, 2 марта.

Так, чиновник Роскосмоса заявил о том, что «контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Эти слова вызвали критические отзывы у интернет-пользователей. Но вместо того, чтобы принести извинения Жарков принялся унижать собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал сотрудник госкорпорации.

По данным самого Жаркова в Facebook, с мая прошлого года он руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого Жарков на протяжении шести лет возглавлял департамент в Росатоме, а также работал в качестве юриста в Роснано.

В августе прошлого года в Москве начали заниматься сносом домов по программе реновации. Закон московской реновации, предполагающий снос столичного ветхого и аварийного жилья, был принят в июне 2017 года.

Источник: Роскосмос


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За смертельный удар ножом в грудь на 10 лет посадил убийцу суд Бердска Главный онколог РФ: Стационар на 800 мест для онкобольных необходимо открыть в Новосибирске ДТП: Бензовоз и мусоровоз зажали Lada на трассе Р-256 в Бердске

(1) Комментарий

  1. АнтиЯ

    Ну вот и познает на своей шкуре, так сказать вернется к истокам))))

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика