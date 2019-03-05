«Скотобаза»: Уволит за некорректное высказывание чиновника Роскосмос
Госкорпорация принесла извинения «всем, кого оскорбили» высказывания Станислава Жаркова. Публичное поведение сотрудника расценили, как не соответствующее высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли.
Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать дочерней организации ФГУП «Агат» уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет.
-Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания. При этом обращаем внимание на то, что речь идёт о сотруднике одной из дочерних организаций Роскосмоса, а не о самой Госкорпорации, на что ошибочно указали некоторые СМИ, — обратились к россиянам руководство Роскосмоса.
Напомним, руководитель отдела нормативно-правового обеспечения по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков в беседе о реновации в Москве в Facebook назвал живущих в хрущевках людей скотобазой.
Скриншот диалога с участием Жаркова разместил Telegram-канал «Медиатехнолог». Дискуссия под одной из публикаций в социальной сети произошла в субботу, 2 марта.
Так, чиновник Роскосмоса заявил о том, что «контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Эти слова вызвали критические отзывы у интернет-пользователей. Но вместо того, чтобы принести извинения Жарков принялся унижать собеседников.
«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал сотрудник госкорпорации.
По данным самого Жаркова в Facebook, с мая прошлого года он руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого Жарков на протяжении шести лет возглавлял департамент в Росатоме, а также работал в качестве юриста в Роснано.
В августе прошлого года в Москве начали заниматься сносом домов по программе реновации. Закон московской реновации, предполагающий снос столичного ветхого и аварийного жилья, был принят в июне 2017 года.
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Ну вот и познает на своей шкуре, так сказать вернется к истокам))))
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