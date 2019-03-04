Пенсионная реформа: замначальника Роструда едет в Бердск

Недавно на БЭМЗе был губернатор Новосибирской области
Заместитель начальника Управления Роструда прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область, сообщила «Курьер.Среда.Бердск» пресс-служба правительства НСО.
В ходе рабочей поездки Леонид Клигерман посетит предприятия Новосибирской области в целях оказания практической и методической помощи по реализации решений, связанных с изменением пенсионного возраста.
Сегодня в рамках программы поездки состоялась встреча Леонида Клигермана с министром труда и социального развития Новосибирской области Ярославом Фроловым. В рабочей встрече приняли участие главный государственный инспектор труда Новосибирской области Людмила Поспелова и руководитель территориального отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Игорь Шмидт, как куратор данного направления, отметил важность работы по сохранению занятости лиц предпенсионного возраста и соблюдения их трудовых прав, а также готовность учреждений занятости населения к реализации этой работы на территории региона.
Программу поездки продолжило посещение центра занятости населения города Новосибирска, где Леонид Клигерман принял участие в рабочей встрече руководителей кадровых служб предприятий города. Леонид Клигерман подчеркнул особую роль служб занятости населения в обеспечении конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. «Мы должны сделать все, чтобы эти люди почувствовали себя востребованными для общества и поверили в себя. Граждане предпенсионного возраста могут выступать в роли профессиональных проводников в рабочем коллективе между разными поколениями, передавая свои знания и опыт», — отметил заместитель начальник Управления Роструда.
Общаясь со специалистами службы занятости, Леонид Клигерман протестировал уровень знаний сотрудников в части особенностей работы с гражданами предпенсионного возраста.
В планах Леонида Клигермана – встречи с руководителями крупных предприятий региона: АО «Виртекс», АО «Бердский электромеханический завод», ПАО «Сиблитмаш», ПАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод», ООО «Сибэлектропривод».
По информации «Курьер.Среда.Бердск», 5 марта господин Клигерман посетит Бердск.
Справочно:
Правительство России утвердило Специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста до 2024 года. Она призвана создать экономические и социальные условия, исключающие дискриминацию в связи с изменением пенсионного законодательства.
Порядка 69 млн. рублей из федерального и областного бюджетов выделено в 2019 году на обучение граждан предпенсионного возраста в Новосибирской области. В текущем году планируется обучить более 900 граждан.
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Все герои данной драмы от флибустьера и до магистра наук
Сойдутся на краю платежной ямы
Где горби скрыл с подарками сундук.
Начнется все со старой карты.
В итоги кое кто не соберет костей.
А городок что мог бы быть курортом
Объектом станет дьявольских страстей.
Произойдут передряги погони драки
кровь убийства и обман и за клочка какой то там бумаги.
на ней изображен какой то план.
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Страна умирает.
Как Древний Рим.
Рождаемость падает.
Смертность растет.
Медицина и образование падает.
Налоги и цены растут.
Чиновники и Макаревичи стебутся над народом.
Заботятся не о молодежи, не о будущем, а о возможном трудоустройстве пенсионеров (из тех, что доживут).
«Страна умирает, как древний ящер, с НОВЫМ вирусом в клетках». (с)
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