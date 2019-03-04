КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату,17кв.м. 89137154330 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3ку Островского 81 3150 ОТС 89130110664
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Выбрали парк Победы для реконструкции жители Бердска

Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО

Поиск: Ищут в архивах информацию о младенце, отец которого умер и не доехал до роддома 17 лет назад в Бердске

Опрос: ВИЧ «передается» через рукопожатие и поцелуи, считают некоторые жители Бердска

«Скотобазой» назвал жителей хрущевок чиновник Роскосмоса

Правила использования материнского капитала ужесточат в России

Дефицит алкоголя ожидают продавцы России

Боятся переломать ноги покупатели магазина «Лента» в Бердске

«Спрятали» лужу песком на остановке коммунальщики Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Пенсионная реформа: замначальника Роструда едет в Бердск

Леонид Клигерман посетит Бердский электромеханический завод и пообщается с чиновниками.

4.03.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.
 
Пенсионная реформа: замначальника Роструда едет в Бердск

Недавно на БЭМЗе был губернатор Новосибирской области

Заместитель начальника Управления Роструда прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область, сообщила «Курьер.Среда.Бердск» пресс-служба правительства НСО.

В ходе рабочей поездки Леонид Клигерман посетит предприятия Новосибирской области в целях оказания практической и методической помощи по реализации решений, связанных с изменением пенсионного возраста.

Сегодня в рамках программы поездки состоялась встреча Леонида Клигермана с министром труда и социального развития Новосибирской области Ярославом Фроловым. В рабочей встрече приняли участие главный государственный инспектор труда Новосибирской области Людмила Поспелова и руководитель территориального отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Игорь Шмидт, как куратор данного направления, отметил важность работы по сохранению занятости лиц предпенсионного возраста и соблюдения их трудовых прав, а также готовность учреждений занятости населения к реализации этой работы на территории региона.
Программу поездки продолжило посещение центра занятости населения города Новосибирска, где Леонид Клигерман принял участие в рабочей встрече руководителей кадровых служб предприятий города. Леонид Клигерман подчеркнул особую роль служб занятости населения в обеспечении конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. «Мы должны сделать все, чтобы эти люди почувствовали себя востребованными для общества и поверили в себя. Граждане предпенсионного возраста могут выступать в роли профессиональных проводников в рабочем коллективе между разными поколениями, передавая свои знания и опыт», — отметил заместитель начальник Управления Роструда.
Общаясь со специалистами службы занятости, Леонид Клигерман протестировал уровень знаний сотрудников в части особенностей работы с гражданами предпенсионного возраста.
В планах Леонида Клигермана – встречи с руководителями крупных предприятий региона: АО «Виртекс», АО «Бердский электромеханический завод», ПАО «Сиблитмаш», ПАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод», ООО «Сибэлектропривод».

По информации «Курьер.Среда.Бердск», 5 марта господин Клигерман посетит Бердск.

Справочно:
Правительство России утвердило Специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста до 2024 года. Она призвана создать экономические и социальные условия, исключающие дискриминацию в связи с изменением пенсионного законодательства.

Порядка 69 млн. рублей из федерального и областного бюджетов выделено в 2019 году на обучение граждан предпенсионного возраста в Новосибирской области. В текущем году планируется обучить более 900 граждан.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пенсионная реформа: замначальника Роструда едет в Бердск Платить за «прошлогодние морозы» придётся жителям Бердска КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

(2) Комментариев

  1. Город сокровищ.

    Все герои данной драмы от флибустьера и до магистра наук
    Сойдутся на краю платежной ямы
    Где горби скрыл с подарками сундук.
    Начнется все со старой карты.
    В итоги кое кто не соберет костей.
    А городок что мог бы быть курортом
    Объектом станет дьявольских страстей.
    Произойдут передряги погони драки
    кровь убийства и обман и за клочка какой то там бумаги.
    на ней изображен какой то план. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Страна умирает.
    Как Древний Рим.
    Рождаемость падает.
    Смертность растет.
    Медицина и образование падает.
    Налоги и цены растут.
    Чиновники и Макаревичи стебутся над народом.
    Заботятся не о молодежи, не о будущем, а о возможном трудоустройстве пенсионеров (из тех, что доживут).
    «Страна умирает, как древний ящер, с НОВЫМ вирусом в клетках». (с)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика