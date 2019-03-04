Автобус на «Вегу-1» запустим 20 апреля: на дорогу нужны ваши взносы!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПравление СНТ «Вега-1» сообщает, что автобус планируют запустить с 20 апреля. Предлагаем сдать взносы за 2019 г., чтобы было на что приготовить дорогу. 2 этаж справа от проходной радиозавода воскресенье с 10 до 14 ч.