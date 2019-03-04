Автобус на «Вегу-1» запустим 20 апреля: на дорогу нужны ваши взносы!

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Взносы в кассу СНТ сдавать нельзя. Только на банковский счет СНТ. Что значит предлагаем? А как же новый закон?
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Приходите, Вам всё объяснит председатель правления — как и куда сдавать. Если нужен автобус, конечно. Плохо, что пообещали много осадков в марте.
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Сначала доживите до апреля, потом планы стройте. А то сегодня живой, а где завтра помрешь неизвестно.
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По новому закону взносы должны поступать только на банковский счёт. Поэтому председатель должна дать номер банковского счёта для оплаты, а не писать такие просьбы в нарушение закона. Собирать взносы в кассу общества равносильно тому, что отдать деньги на нужды председателя, а затем доказывать то,что ты взносы оплатил.
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