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Автобус на «Вегу-1» запустим 20 апреля: на дорогу нужны ваши взносы!

Предлагаем сдать взносы за 2019 г., чтобы было на что приготовить дорогу.

4.03.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал СНТ «Вега-1»:
Правление СНТ «Вега-1» сообщает, что автобус планируют запустить с 20 апреля. Предлагаем сдать взносы за 2019 г., чтобы было на что приготовить дорогу. 2 этаж справа от проходной радиозавода воскресенье с 10 до 14 ч.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Взносы в кассу СНТ сдавать нельзя. Только на банковский счет СНТ. Что значит предлагаем? А как же новый закон?

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  2. Для справки

    Приходите, Вам всё объяснит председатель правления — как и куда сдавать. Если нужен автобус, конечно. Плохо, что пообещали много осадков в марте.

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  3. Вит

    Сначала доживите до апреля, потом планы стройте. А то сегодня живой, а где завтра помрешь неизвестно.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. гость

    По новому закону взносы должны поступать только на банковский счёт. Поэтому председатель должна дать номер банковского счёта для оплаты, а не писать такие просьбы в нарушение закона. Собирать взносы в кассу общества равносильно тому, что отдать деньги на нужды председателя, а затем доказывать то,что ты взносы оплатил.

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