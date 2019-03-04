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Ослабление рубля к Euro прогнозируют финансисты в России

Поддержку российской валюте в последние дни оказывал налоговый период. И не только. Экспортеры продают рубли по вполне приемлемому для них курсу.

4.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Ослабление рубля к Euro прогнозируют финансисты в России

Экспортеры продают рубли по вполне приемлемому для них курсу.

Вячеслав Абрамов, начальник отдела продаж «БКС Брокер», специально для «Российской газеты»:

— На мировых площадках наблюдается снижение аппетита участников рынка к рисковым активам после заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, что заключение торговой сделки между США и КНР может быть затруднено из-за того, что китайская сторона должна пойти на серьезные структурные изменения.

При этом в начале этой недели мы слышали позитивные комментарии от Дональда Трампа. А в среду было выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Он выступал перед финансовым комитетом Палаты представителей и, как и ожидалось, ничего нового в отношении денежно-кредитной политики не сказал. Намерения ФРС о прекращении программы сокращения долларовой ликвидности до конца подтвердились, но реакции не было.

В связи с этим рубль торгуется вблизи 66 за доллар. Помимо вышеперечисленных факторов давление на рубль оказывает незначительное, но все-таки снижение цен на нефть, а возобновление разговоров о санкциях сгущает краски. Безусловно, реакция может быть более серьезной в случае, если разговоры перейдут в более конкретную плоскость.

Названы весенние показатели доллара и евро

Поддержку российской валюте в последние дни оказывал налоговый период. И не только. Экспортеры продают валюту по вполне приемлемому для них курсу. Размер последнего февральского налога на прибыль, который выплачивается 28 февраля, судя по опросу Reuters, составил около 300 миллиардов рублей, а это 4,5 миллиарда долларов. Недавнее размещение ОФЗ Минфином РФ так же послужило поддержкой рублю. Ведомство реализовало бумаги объемом 57,6 миллиарда рублей при спросе в 75,7 миллиарда.

Мы наблюдали с начала года притоки на развивающиеся рынки через ETF (биржевой инвестиционный фонд). В том числе последние аукционы Минфина проходили удачно, что говорит об интересе со стороны иностранных инвесторов. Но в целом это не показатель. Капитал как приходит, так и уходит. В случае ухудшения внешнего фона инвесторы могут быстро выйти из рублевых активов и уйти в доллар и евро. Но пока об этом говорить рано.

В целом я ожидаю в марте повышенную волатильность и ослабление национальной валюты до 68 рублей за доллар. Весной традиционно инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты.

Европейские индексы экономического доверия продолжают падать, замедление экономики Германии может продолжиться в этом году. Повышение ставки Европейского ЦБ, скорее всего, будет отложено на 2020 год. Седьмого марта этого года будет заседание ЕЦБ, посмотрим на риторику европейского регулятора. Тем не менее, я ожидаю ослабление российской валюты по отношению к европейской валюте до 77 рублей. Это точно так же связано с уходом от рисков.

Какие перспективы у британского фунта и канадского доллара

Если Brexit не состоится, то курс британского фунта к доллару США (GBP/USD) может уйти на 1,40 в течение года (сейчас в районе 1,32).

На канадский доллар (CAD) непосредственно влияние оказывает финансовая политика США и динамика американского. Канада и США — соседи. И страна во многом связана с американской экономикой. Любые изменения оказывают непосредственное влияние на канадскую валюту, например, показатели импорта и экспорта.

ВВП, безработица, инфляция будут иметь сильное влияние только тогда, когда процентная ставка банка Канады начнет меняться. Если ставка будет стабильна, то даже изменение показателей не окажет сильного воздействия.

Канада находится на втором месте в мире по запасам нефти, поэтому цены на нефть имеют большое значение для ее валюты. Основным импортером канадской нефти является США. После последнего кризиса Соединенные Штаты сами начали добывать и экспортировать нефть, поэтому доля экспорта канадской нефти в США снизилась. И теперь зависимость CAD от экспорта нефти стала меньше, тем не менее канадская валюта продолжает корреляцию с нефтью.

Торговый конфликт США и Китая приводит к снижению спроса на нефть и отражается на ее ценах. Все это негативно воздействует на CAD. На протяжении уже пяти лет мы видим, как доллар растет по отношению к CAD. В случае продолжении ужесточения монетарной политики ФРС и повышение процентных ставок (банк Канады будет сохранять ставку без изменений), доллар продолжит свой рост. И в этом случае можно ожидать пару USD/CAD на уровне 1,57 (сейчас 1,31).

Источник: Российская газета


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