Снизился уровень доверия к Путину в России

Левада-центр представил итоги всероссийского опроса, касающегося общественной роли различных институтов. Их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. За два года, с января 2017 года, оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом президент остается самым влиятельным институтом, с точки зрения респондентов.

В тройку лидеров также по-прежнему входят армия, ее оценка остается неизменной — 4,1 балла и ФСБ — снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла.

Далее идут президентская администрация (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), СМИ (3,5).

У остальных институтов также наблюдается небольшое падение — суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь.

В тройку самых не влиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал ВЦИОМ: согласно его данным, 98% россиян не обращались к ним за помощью при трудовых конфликтах.

Социологи фиксируют снижение роли и авторитета институтов власти при сохраняющемся положении армии. Осенью армия опережала президента в рейтинге доверия к общественным институтам, приводит пример социолог Левада-центра Степан Гончаров, связывая это с пенсионной реформой и опасениями граждан в отношении личного благосостояния. 2018 год стал пятым годом снижения реальных доходов населения, напомнил эксперт данные Росстата.

Армия сохраняет свои позиции благодаря той роли, которую ей отводит официальная повестка, — это сила, которая удерживает позиции страны на международной арене, заключил социолог Левада-центра.

Роль снижается вслед за рейтингами

Политолог Олег Игнатов объясняет снижение роли президента в восприятии респондентов также проблемами в экономике и накопленной усталостью общества от несменяемости элит. «Люди разочарованы экономической ситуацией и тем, что власти неспособны справиться с этим, — рассуждает эксперт. — Естественно, в России президент считается центром принятия решений, и его рейтинг страдает больше всего». Игнатов называет экономику ахиллесовой пятой власти, от состояния которой в первую очередь зависят ее рейтинги.

В прошлом ноябре измерения ФОМа показали, что электоральный рейтинг президента Владимира Путина вернулся к уровню начала февраля 2014 года — 45%, снизившись с 64%, которые наблюдались в мае 2018 года.

Что касается уровня одобрения работы Владимира Путина на посту президента, то, по последним данным ВЦИОМа, этот показатель в конце февраля несколько подрос по сравнению с началом года и составил 64,8%. В мае 2018 года он превышал 80%, а затем начал снижаться и достиг локального минимума в 61% в январе 2019 года.

Тогда уровень доверия респондентов Владимиру Путину как политику составил 32,2% — это минимум за 13 лет. В конце февраля этот показатель также несколько вырос — до 32,8%.

Второе и третье места по доверию россиян сохраняют министр обороны Сергей Шойгу (14,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (14,1%).

Источник: РБК