«Накрыли» нарколабораторию полицейские под Новосибирском
Преступник арендовал дом в поселке Ложок для изготовления синтетических наркотиков. Оба фигуранта помещены под стражу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. (ФОТО)
4.03.2019Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской областиНет комментариев
Правоохранители изъяли у подозреваемых 3 кг запрещенных веществ
28 января сотрудники 16 отдела ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, организовавшей лабораторию по производству синтетического наркотика и его сбыт.
Один из участников группы – ранее не судимый 27-летний мужчина – был задержан сотрудниками полиции в Центральном районе Новосибирска. При осмотре принадлежащего ему автомобиля оперативные сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотическим средством общей массой более 215 граммов.
Вторым подозреваемым оказался 49-летний находившийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков ранее судимый житель поселка Ложок Новосибирской области. Дом в поселке он арендовал для изготовления синтетических наркотиков.
При его задержании и обыске жилища сотрудники полиции изъяли пластиковые и металлические канистры с жидкостями, маски с фильтром, стеклянные колбы и банки, тарелки с остатками вещества, электронные весы, машинку для склеивания пакетов, упаковочный материал и приготовленные к сбыту свертки с наркотиком. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 2,7 килограммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. Оба фигуранта помещены под стражу. За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Правоохранители изъяли у подозреваемых 3 кг запрещенных веществ
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