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Члены «Марьиного лога»ждем вас на собарние!

09.03.2019г. в 13 часов 00 минут состоится собрание по адресу: город Бердск, ул. Ленина, 31 в городском доме культуры.

4.03.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Уважаемые члены товарищества «Марьин лог»! 09.03.2019г. в 13 часов 00 минут состоится собрание по адресу: город Бердск, ул. Ленина, 31 в городском доме культуры.


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(1) Комментарий

  1. Валентина Сергеевна

    Кто же на праздники собрание делает, другова времени не нашлось?

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