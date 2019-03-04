К теще на блины: Масленица началась!

Подготовительная неделя перед Великим постом начинается у православных верующих России в понедельник. В православном календаре она называется Сырной седмицей, потому что по церковному уставу в эти дни можно вкушать только сыро-молочную пищу, яйца и рыбу. В просторечии эта неделя называется Масленицей.

В первые три дня, которые называют «узкой» Масленицей, можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга наступает «широкая» Масленица, когда все работы прекращались. Самыми важными днями считались понедельник — день встречи Масленицы, четверг, когда гулянья входили в полную силу, и Прощеное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды.

Символом и неотъемлемым атрибутом масленичных гуляний являются блины, которые символизируют теплоту солнца и скорый приход весны. Блинами нужно угостить как можно больше людей, потому что, согласно поверью, щедрость на масленичной неделе дарует счастье, приумножает богатство и благополучие семьи.

Еще одной традицией Масленицы является сжигание чучела. В старину его делали в первый день масленичной недели из соломы и старой одежды, в Прощеное воскресенье возили по улицам, а вечером сжигали. Считалось, что эта традиция также символизирует скорое наступление теплой погоды и избавление от негативных эмоций в преддверии Великого поста.

Увеселение в меру

Священнослужители напоминают, что после масленичной недели наступает строгий 40-дневный пост, поэтому подходить к празднованию Масленицы верующим людям нужно осознанно.

— Самое главное на Масленицу — помнить, что Великий пост не за горами, и в него мы должны войти чистыми. Разбитная, веселая, хмельная Масленица пусть останется частью фольклора, а мы давайте будем радоваться, но светлой, вдумчивой радостью. Это радость о том, что скоро наступит Воскресение Христово — Пасха. И Сырная неделя — повод не для обжорства, а для того, чтобы задуматься о покаянии, — отметил в разговоре с ТАСС настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Клирик храма святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве иерей Димитрий Мазанов призвал всех верующих в дни Масленицы наладить или возобновить отношения с друзьями или близкими людьми.

— Традиция ходить на блины к родственникам, с которыми мы, может быть, особенно и не общаемся, — это возможность сблизиться, забыть обиды и недовольства, накопившиеся за год. Смысл Масленицы в примирении людей, для чего и существовал обычай навещать друг друга, чтобы потом в течение поста примириться с Богом, — сказал священнослужитель.

Источник: ТААС