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Фото: коммунальщики почистили дорогу! А как теперь ходить пешеходам?

Фотография у дома Южный, 5 квартал уч.36.

2.03.2019 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

Добрый день! Вчера коммунальщики почистили дорогу ул. Ключевая. А как теперь ходить пешеходам? Фотография у дома Южный, 5 квартал уч.36.

Фото: коммунальщики почистили дорогу! А как теперь ходить пешеходам?


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Коммунальщиков не волнуют проблемы пешеходов. Им дали задание почистить дорогу, они и чистят дорогу. Дадут задание почистить пешеходные тротуары, будут чистить тротуары. У лошади голова большая — пусть думает, а коммунальщики не для этого родились.

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    • Аноним

      «Алиса в стране чудес»
      …Зачем, зачем, сограждане, зачем я Кролик — белый? Когда бы был я серым — я б не бегал, а сидел…

      «Кто сшил костюм?»
      К пуговицам претензии есть? — Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!…

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  2. 123

    В первый раз что ли?
    Чистил трактор, водитель не будет выходить и чистить тропинку, этим другие занимаются. Более того, стоит задать вопрос — а это штатный тракторист или по договору? Если я правильно понимаю сейчас администрация привлекает частников для очистки дорог. Если это так, то им вообще пофиг на то что там они засыпали, главное дорогу почистить.

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  3. аноним

    У Вас хоть перелезть можно ,А у нас только на коньках(магазин Меркурий )

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  4. ksanai

    от Зимы-Лето до Семи ветров всю зиму тротуар завален снегом с дороги, люди ходят кто по дороге, кто по тропе. Ни разу ни один год никогда тротуар не чистили, а только отваливали на него снег с дороги.

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