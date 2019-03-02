Фото: коммунальщики почистили дорогу! А как теперь ходить пешеходам?

Безысходность: У матери с тремя детьми есть лишь 5000 рублей на съемную комнату в Бердске
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
126 тыс рублей в месяц в среднем получают госчиновники в России
Метель обрушится на Бердск в ближайшие часы. Оттепель валит снег с крыш
2 марта — Вселенская родительская суббота. Помолитесь за усопших
Экс-жена депутата Госдумы: в элитных заведениях нищебродам не место. Прочь, быдло!
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Как Джуно: KFC и McDonalds взяли в кольцо жителей Бердска
Бердск. ХХ век. На месте «трех тузов» построили Преображенский храм
Последний день: Проголосуй за общественное место для благоустройства в Бердске!
Коммунальщиков не волнуют проблемы пешеходов. Им дали задание почистить дорогу, они и чистят дорогу. Дадут задание почистить пешеходные тротуары, будут чистить тротуары. У лошади голова большая — пусть думает, а коммунальщики не для этого родились.
8 0
«Алиса в стране чудес»
…Зачем, зачем, сограждане, зачем я Кролик — белый? Когда бы был я серым — я б не бегал, а сидел…
«Кто сшил костюм?»
К пуговицам претензии есть? — Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!…
2 0
В первый раз что ли?
Чистил трактор, водитель не будет выходить и чистить тропинку, этим другие занимаются. Более того, стоит задать вопрос — а это штатный тракторист или по договору? Если я правильно понимаю сейчас администрация привлекает частников для очистки дорог. Если это так, то им вообще пофиг на то что там они засыпали, главное дорогу почистить.
3 0
У Вас хоть перелезть можно ,А у нас только на коньках(магазин Меркурий )
1 0
от Зимы-Лето до Семи ветров всю зиму тротуар завален снегом с дороги, люди ходят кто по дороге, кто по тропе. Ни разу ни один год никогда тротуар не чистили, а только отваливали на него снег с дороги.
0 0