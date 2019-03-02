Фото: коммунальщики почистили дорогу! А как теперь ходить пешеходам?

Добрый день! Вчера коммунальщики почистили дорогу ул. Ключевая. А как теперь ходить пешеходам? Фотография у дома Южный, 5 квартал уч.36.

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От редакции:

Почему так почистили? Может, уехали на обед? И еще вернутся?