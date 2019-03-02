«126 тыс рублей в месяц в среднем получают госчиновники в России»

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год, сообщает РИА Новости.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.

Всего в конце минувшего года в России насчитывалось немногим более 38 тысяч служащих в центральных аппаратах федеральных ведомств.

Из опубликованных данных следует, что самую высокую зарплату получают сотрудники аппарата правительства — их среднемесячный доход году составил 240,3 тысячи рублей.

В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысячи рублей в месяц, а в Госдуме и Совете Федерации — по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.

Среди министерств и ведомств больше всего получают сотрудники Федерального казначейства (159 тысяч рублей), МИД (151,1 тысячи рублей) и ФНС (144,8 тысячи рублей).

В данные Росстата не включены доходы сотрудников надзорных органов и силовых ведомств.

Отмечается, что среднемесячная заработная плата гражданских служащих в 49 федеральных министерствах, службах и агентствах была ниже средней по Москве.