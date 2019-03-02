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126 тыс рублей в месяц в среднем получают госчиновники в России

В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысячи рублей в месяц, а в Госдуме и Совете Федерации — по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.

2.03.2019 Фото: Pixabay 5 коммент.
 
126 тыс рублей в месяц в среднем получают госчиновники в России

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год, сообщает РИА Новости.
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.
Всего в конце минувшего года в России насчитывалось немногим более 38 тысяч служащих в центральных аппаратах федеральных ведомств.
Из опубликованных данных следует, что самую высокую зарплату получают сотрудники аппарата правительства — их среднемесячный доход году составил 240,3 тысячи рублей.
В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысячи рублей в месяц, а в Госдуме и Совете Федерации — по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.
Среди министерств и ведомств больше всего получают сотрудники Федерального казначейства (159 тысяч рублей), МИД (151,1 тысячи рублей) и ФНС (144,8 тысячи рублей).
В данные Росстата не включены доходы сотрудников надзорных органов и силовых ведомств.
Отмечается, что среднемесячная заработная плата гражданских служащих в 49 федеральных министерствах, службах и агентствах была ниже средней по Москве.


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(5) Комментариев

  1. Александр

    Работаю в федеральном казначействе зарплата 25-27 тыс. рублей. Москва не Россия !

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  2. Новый нищий

    Типа нищеброды , это только белая макуха айсберга

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  3. Аноним

    «126 тыс рублей в месяц в среднем получают госчиновники в России»

    Это как средняя температура по больнице?

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  4. Аноним

    «Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.»

    Это как считают? Берут поломойку, с зарплатой, в месяц 2 тысячи рублей, на руки и бывшего директора почты России, с золотым парашютом, за год, в 100 лимонов. И рядовую тётю, на выдаче посылок, в почтовом отделении, с 14 тысячами грязными в месяц! А в среднем у них у всех зарплата в 126 тысяч рублей? ;)

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    • Аноним

      » поломойку, с зарплатой, в месяц 2 тысячи рублей, на руки»…такой уборщицы в принципе не бывает при работе на полный рабочий день. Даже с вычетом 50% …алиментов. %) Тем более, что в госучреждениях уборка наверняка ведётся аутсорсинговыми (внешними приходящими) компаниями.

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