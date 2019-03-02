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Типа нищеброды , это только белая макуха айсберга
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«126 тыс рублей в месяц в среднем получают госчиновники в России»
Это как средняя температура по больнице?
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«Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.»
Это как считают? Берут поломойку, с зарплатой, в месяц 2 тысячи рублей, на руки и бывшего директора почты России, с золотым парашютом, за год, в 100 лимонов. И рядовую тётю, на выдаче посылок, в почтовом отделении, с 14 тысячами грязными в месяц! А в среднем у них у всех зарплата в 126 тысяч рублей?
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» поломойку, с зарплатой, в месяц 2 тысячи рублей, на руки»…такой уборщицы в принципе не бывает при работе на полный рабочий день. Даже с вычетом 50% …алиментов. Тем более, что в госучреждениях уборка наверняка ведётся аутсорсинговыми (внешними приходящими) компаниями.
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