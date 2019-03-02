Экс-жена депутата Госдумы: в элитных заведениях нищебродам не место. Прочь, быдло!

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нет более ненавидящих бывшую свою среду, чем выбившиеся «в люди» вчерашние нищие. Они готовы в буквальном смысле уничтожать представителей бывшей своей среды, чтобы «эти нищеброды» не напоминали им об их бывшем прошлом.
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Никто точно не знает что там у ней творится в организме и почему она себя так ведет, но фейсконтроль это нормально.Я так думаю!
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Жаль что извелись нормальные воры, которые смогли бы в миг превратить эту тупую паразитку в нищебродку.
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Помалкивали бы…Или напомнить о фактическом фейс-контроле в части советских ресторанов и даже некоторых кафе? «Местов нет!»(с). Или есть при предъявлении швейцару 3-5-10 руб.
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Так вот для чего либерасты СССР разрушили — чтобы им места в ресторанах хватало.
«Наши люди в булочную на такси не ездят!» ©
Ради такого действительно нужно было страну взорвать.
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Тшшш.Чаз алыта попреть в алытные ларьки брать алытное пойло с красивыми атекетками.
А то нишеброды налетят и все ящуками поскупают..
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Нормально она сказала, нас давно уже разделили на быдло и элиту.Не вижу оснований на неё наезжать.Муж у неё в депутат от ЕР, она наверняка любит Путина. За Путина проголосовала 76% быдла. Так что, запомните кто вы и не путайтесь под ногами у них в ресторане,если только вы там не работаете.
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Ну все верно.И я с вами согласен.
Правда есть маленькое но…А королева англии знает что они не быдло какое?
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