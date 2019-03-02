Экс-жена депутата Госдумы: в элитных заведениях нищебродам не место. Прочь, быдло!

Вход в дорогие рестораны в России следует ограничить, чтобы состоятельные люди не пересекались в них с простым населением. Об этом заявила бывшая супруга депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Виталия Южилина Илона Столье, пишет «БИЗНЕС Online».

«Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть строго ограничен. Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Имеющие определенный достаток люди не должны лицезреть быдло», — заявила Столье после посещения одного из столичных заведений. Свой пост она разместила в соцсетях, однако после резонанса запись была удалена. Тем не менее некоторые успели сделать скриншот, быстро разлетевшийся по интернету.

37-летняя Столье является актрисой и моделью. По информации «СтарХит», она развелась с 52-летним миллионером Южилиным еще в начале нулевых, однако пара продолжила жить вместе ради двоих детей и разъехалась лишь в 2017 году.