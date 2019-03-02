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Экс-жена депутата Госдумы: в элитных заведениях нищебродам не место. Прочь, быдло!

«Имеющие определенный достаток люди не должны лицезреть быдло!, — заявила Столье после посещения одного дорогого ресторана.

2.03.2019 8 коммент.
 
Экс жена депутата Госдумы: в элитных заведениях нищебродам не место. Прочь, быдло!

Илона Столье
Фото: @ilonastolie

Вход в дорогие рестораны в России следует ограничить, чтобы состоятельные люди не пересекались в них с простым населением. Об этом заявила бывшая супруга депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Виталия Южилина Илона Столье, пишет «БИЗНЕС Online».

«Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть строго ограничен. Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Имеющие определенный достаток люди не должны лицезреть быдло», — заявила Столье после посещения одного из столичных заведений. Свой пост она разместила в соцсетях, однако после резонанса запись была удалена. Тем не менее некоторые успели сделать скриншот, быстро разлетевшийся по интернету.

37-летняя Столье является актрисой и моделью. По информации «СтарХит», она развелась с 52-летним миллионером Южилиным еще в начале нулевых, однако пара продолжила жить вместе ради двоих детей и разъехалась лишь в 2017 году.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    нет более ненавидящих бывшую свою среду, чем выбившиеся «в люди» вчерашние нищие. Они готовы в буквальном смысле уничтожать представителей бывшей своей среды, чтобы «эти нищеброды» не напоминали им об их бывшем прошлом.

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    • Новый нищий

      Никто точно не знает что там у ней творится в организме и почему она себя так ведет, но фейсконтроль это нормально.Я так думаю!

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  2. ФАГ

    Жаль что извелись нормальные воры, которые смогли бы в миг превратить эту тупую паразитку в нищебродку.

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Помалкивали бы…Или напомнить о фактическом фейс-контроле в части советских ресторанов и даже некоторых кафе? «Местов нет!»(с). Или есть при предъявлении швейцару 3-5-10 руб.

      Thumb up 0 Thumb down 0

      • Аноним

        Так вот для чего либерасты СССР разрушили — чтобы им места в ресторанах хватало. :-D
        «Наши люди в булочную на такси не ездят!» ©
        Ради такого действительно нужно было страну взорвать. *CRAZY*

        Thumb up 1 Thumb down 0

        • Чабуречный бутик.

          Тшшш.Чаз алыта попреть в алытные ларьки брать алытное пойло с красивыми атекетками. :-D
          А то нишеброды налетят и все ящуками поскупают..
          :-D

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  3. Новый мэр

    Нормально она сказала, нас давно уже разделили на быдло и элиту.Не вижу оснований на неё наезжать.Муж у неё в депутат от ЕР, она наверняка любит Путина. За Путина проголосовала 76% быдла. Так что, запомните кто вы и не путайтесь под ногами у них в ресторане,если только вы там не работаете.

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    • Новый повелитель вселенной.

      Ну все верно.И я с вами согласен.
      Правда есть маленькое но…А королева англии знает что они не быдло какое?

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